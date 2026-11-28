As chuvas poderiam se intensificar já no domingo, 29 de novembro, no Líbano. Em seu boletim de sábado 28, o Serviço Meteorológico da Aviação Civil prevê fortes chuvas, trovoadas e rajadas. Indica um risco de rápida inundação em algumas estradas, sem nomeá-las, e não exclui quedas de granizo.
Domingo, pouca visibilidade nas montanhas
A perturbação chega do sudoeste da Grécia e é acompanhada por ar mais frio. O boletim prevê domingo entre 14 e 22 °C em Beirute, entre 11 e 21 °C em Trípoli e entre 9 e 16 °C em Qartaba. Em altitude, o nevoeiro pode ser denso. O tempo espera que as chuvas percam intensidade durante a noite de domingo a segunda-feira.
O aconselhamento meteorológico diz respeito a um risco de rápido aumento da água, não a uma lista de eixos já fechados. Em Beirute, as restrições anunciadas separadamente pelas Forças de Segurança Interna paramaratona de domingoestão ligados à raça e não ao tempo. A maratona foi anunciada às 6:30 em um momento em que o boletim já previa possíveis chuveiros.
Uma segunda depressão terça-feira à noite
Limpezas são possíveis segunda-feira, 30 de novembro entre chuveiros. Espera-se que as chuvas retomem durante a noite, com tempestades e um mar mais agitado. Na terça-feira, 1 de dezembro, espera-se que uma segunda depressão do oeste da Turquia aumente o resfriamento a partir da noite. O Serviço Meteorológico está planejando neve em torno de 2.300 metros, provavelmente descendo cerca de 2.000 metros na noite seguinte.
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