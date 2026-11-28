Uma delegação do Imam Moussa Sadr escola pública de Zawtar al-Gharbiyah foi recebida em 27 de novembro por Joseph Aoun. Os representantes da instituição solicitaram à Presidência que apoiasse a continuação dos cursos na aldeia. O Presidente comprometeu-se a trabalhar nas necessidades da escola, sem anunciar qualquer financiamento ou horário de trabalho.
A delegação reuniu gestores, professores, funcionários e estudantes. Apresentou as dificuldades de operar o assentamento em um município do sul afetado por bombardeios israelenses. O relatório da reunião relatou três preocupações expressas por representantes da escola: continuidade dos cursos, segurança dos habitantes e retorno do Estado a todo o território. Não detalha as despesas necessárias para reabilitar a escola.
Um pedido de apoio na escola, não um anúncio de reabertura
A UNESCO tinha documentado em 25 de novembro uma retomada dos cursos em Zawtar com 74 alunos, em comparação com 304 antes da guerra. O primeiro número descreve as crianças acomodadas no momento da pesquisa; não dá a taxa de frequência ou o número de alunos que saíram de outra instituição. A audiência de Baabda ocorreu após esta retomada. Portanto, não anuncia a abertura da escola: trata das condições para continuar a ensinar lá.
Ao final da entrevista, Joseph Aoun afirmou que o Estado deve proporcionar ao povo do Sul segurança, acesso aos cuidados, moradia e educação para seus filhos. Ele disse que queria agir para atender às necessidades da instituição. O relatório não menciona o envelope atribuído à escola nem a data em que serão devolvidos novos quartos ao serviço. Uma decisão do Ministério da Educação, um contrato de trabalho ou um levantamento mais recente das matrículas contribuiriam para medir a resposta a este pedido.
Os dois Zawtars não estão na mesma situação
A delegação veio de Zawtar al-Gharbiyé, a aldeia ocidental, e também transmitiu saudações dos habitantes de Zawtar al-Sharkiyé, a aldeia oriental. Em seu comunicado de 21 de julho, o exército libanês já distinguia as duas comunas: havia anunciado sua implantação na primeira e afirmado que não havia entrado na segunda. Esta declaração fornece informações sobre a situação a partir dessa data. A audiência de 27 de Novembro não constitui uma ordem de viagem nem uma autorização de regresso para a localidade oriental.
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