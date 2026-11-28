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Valérie Pécresse anunciou na sexta-feira 27 de novembro em Baabda bolsas para 3.000 estudantes de oito escolas no sul do Líbano. Ela também indicou que as quatorze cidades francesas representadas na reunião estavam preparando geminações com aldeias no Sul. No sábado, uma delegação de prefeitos franceses reuniu-se com funcionários eleitos em Kawkaba. Nesta fase, não foram anunciados calendários de pagamento ou acordos assinados.

O anúncio foi feito em uma entrevista com o presidente Joseph Aoun. O presidente da Região da Île-de-France liderou uma delegação local. Ela apresentou dois compromissos: ajudar os estudantes a continuarem sua formação em várias escolas do Sul e construir parcerias entre municípios. A Presidência do Conselho de Ministros libanês confirma que Nawaf Salam recebeu a mesma delegação no Grande Sérail na presença do Embaixador francês, Patrick Durel, para debater, nomeadamente, a cooperação local.

Bolsas: um anúncio, não uma abertura de candidaturas

Para as famílias, a informação necessária continua a ser a lista das instituições em causa, a parte dos custos cobertos, os critérios de adjudicação e a pessoa de contacto que receberá os pedidos. Os documentos públicos da visita que consultamos não contêm um processo de registo. Também não podem dizer que as bolsas serão pagas diretamente às famílias: a Região também pode passar por uma instituição ou órgão responsável pela distribuição da assistência.

Um precedente é utilizado para medir a diferença entre publicidade e financiamento. Em março de 2024, um debate do Comitê Permanente, detalhado pela Região, concedeu 100.000 euros à Universidade de São José pelas propinas de 20 estudantes em 2023-2024. Esta subvenção nomeou o operador, o montante, o público e o ano em causa. Foi um apoio ao ensino superior, distinto das bolsas de estudo anunciadas sexta-feira para o Sul.

Em Kawkaba, funcionários eleitos discutem projetos concretos

No sábado, 28 de novembro, uma delegação de dezesseis prefeitos franceses se reuniu com o presidente do município de Kawkaba, Elijah Abu Nakul, e representantes eleitos do setor Marjayoun, de acordo com o relatório transmitido pela agência pública libanesa. As discussões incidiram sobre geminação, educação e iniciativas sociais. Os dezesseis prefeitos relatados nesta fase não correspondem à contagem das quatorze cidades representadas no dia anterior em Baabda. O relatório não especifica quais municípios serão geminados nem o calendário de execução.

Geminação: o conteúdo dos acordos é decidido de comum acordo

A embaixada libanesa em França tinha apresentado a visita no início de novembro como uma missão de cooperação descentralizada preparada com o Trabalho Oriental. Os compromissos dos municípios serão lidos nas próprias convenções: quais parceiros, qual projeto e quais recursos. Um município pode partilhar competências técnicas ou organizar intercâmbios sem que um investimento seja automaticamente financiado. O anúncio da visita não fornece todos os acordos assinados ou seus respectivos orçamentos.

A renovação da cooperação entre a Região e o município de Beirute, também mencionado pela embaixada durante a preparação da missão, é outro acordo. Inclui planeamento urbano, zonas verdes e mobilidade sustentável. Não define a atribuição de uma bolsa de valores no Sul nem as obrigações dos municípios a combinar.

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