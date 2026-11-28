O Tribunal Internacional do Direito do Mar rejeitou o pedido argentino de bloquear a perfuração por 18 votos contra 3. Ele não decidiu a soberania sobre o arquipélago ou a legalidade do projeto.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar rejeitou o pedido argentino de bloquear a perfuração por 18 votos contra 3. Ele não decidiu a soberania sobre o arquipélago ou a legalidade do projeto.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar recusou-se, no sábado 28 de Novembro, em Hamburgo, a ordenar ao Reino Unido que suspendesse a nova perfuração e instalação de equipamentos de produção relacionados com o Leão Marinho, um depósito de petróleo ao norte das Ilhas Falkland. A Argentina tinha solicitado tais medidas em 13 de Outubro, na pendência da criação de um tribunal arbitral. Queria igualmente evitar novas licenças de exploração na área em litígio.

Competência examinada antes da emergência

Para intervir a título provisório, o Tribunal teve de verificar, em primeiro lugar, se as disposições invocadas por Buenos Aires poderiam, prima facie, conferir competência aos futuros árbitros. A maioria achou que não era o caso. Por conseguinte, não considerou a condição de emergência nem decidiu qual o Estado que detém os direitos de depósito. Três juízes votaram contra a rejeição.

A Argentina afirma que, ao autorizar o projeto, Londres viola os direitos que reivindica na plataforma continental. Apoiou não pedir aos árbitros que estabelecessem a soberania sobre o arquipélago. O Reino Unido argumentou que os pedidos da Argentina exigiam que esta questão fosse resolvida. Na opinião do Tribunal, várias alegações, incluindo a capacidade da Argentina para proteger o meio marinho nas águas controvertidas, exigiam, em primeiro lugar, a identificação do Estado costeiro competente. Isso teria forçado os árbitros a decidir sobre a soberania territorial, questão que a Convenção sobre o Direito do Mar não aborda.

Sem perfuração até 21 de março de 2027, de acordo com Londres

O Tribunal registou as garantias dadas pelo Reino Unido: nenhuma perfuração até 21 de março de 2027, nenhuma extração até 20 de março de 2028 e nenhuma nova licença até que o regime de concessão permanece suspenso. Estas datas fixam os limites do compromisso britânico; não são confirmadas as datas de início.

A empresa britânica Rockhopper Exploration e a empresa israelense Navidas Petroleum anunciaram em dezembro de 2025 sua decisão de investir no Sea Lion. Em agosto de 2026, eles disseram que estavam visando um primeiro petróleo no primeiro trimestre de 2028. O despacho não suspende os trabalhos preparatórios e não constitui uma autorização adicional. O Tribunal incentivou ambos os Estados a estabelecerem rapidamente a competência arbitral e lembrou-lhes que a Convenção se aplica aos espaços marítimos em litígio.

Arquivos de Stanley Bay, 2007:Ben Tubby / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxe e vestir Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews