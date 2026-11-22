Ain e Jura vão num relógio de chuva laranja este domingo às 16h de Paris. As fortes chuvas continuarão durante a noite. Em Pas-de-Calais, o Canche permanece laranja para inundações, de acordo com Vigicrues. Aqui estão as áreas em causa e as precauções a tomar antes de você se mover.

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Météo-France colocou o Ain e o Jura em vigilância laranja para chuva-inundação em seu boletim de 6 am no domingo 22 novembro. As chuvas fortes são esperadas das 16:00 da manhã de segunda-feira. No Pas-de-Calais, a vigilância laranja diz respeito a outro risco: os derrames da Canche.

Em Ain e Jura, o risco aumenta a partir das 16h

Ain junta-se ao Jura no nível laranja para a chuva. O episódio é esperado domingo a partir das 16h, horário de Paris, e vai continuar na noite. Não é uma vigilância laranja neve-verglas, embora parte da precipitação pode cair na forma de neve sobre os relevos de Haut-Jura.

As chuvas contínuas são previstas no maciço Jura, com risco de escoamento e transbordamentos localizados. Em Ain, o boletim departamental visa a parte oriental do departamento, incluindo o índio Jura, Bugey e Revermont. Tempo-França prevê 70 a 90 mm de precipitação no relevo do Haut-Jura, até 100 mm em lugares, e 60 a 80 mm nos planaltos. Esses valores são previsões para o episódio, não medições já registradas. Antes de uma viagem programada no final do dia ou à noite, verifique o boletim do seu município e as condições das estradas.

Em Pas-de-Calais, o Canche permanece em laranja

O boletim Vigicrues des Bassins du Nord foi ao ar às 5:59 no domingo mantém a laranja Canche. O serviço relata grandes transbordamentos e ainda altos níveis. Em Brimeux, o boletim indica um nível que se estabiliza em torno de 2,06 metros, uma medida local que não descreve a situação de todos os municípios ripários.

O que verificar antes de pegar a estrada

Météo-França recomenda a limitação da circulação nas zonas em causa, afastando-se dos cursos de água e dos pontos baixos, e nunca embarcando numa estrada coberta de água, mesmo que pareça superficial. Respeite os fechamentos e desvios apresentados. Para Ain e Jura, siga as atualizações de vigilância Météo-France; em Pas-de-Calais, verifique também as instruções locais de Vigicrues boletim e prefeitura.

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