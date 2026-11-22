Em 22 de novembro de 1943, Becharah al-Khury e Riad al-Solh saíram da cidadela Rashaya. Em Beirute, os deputados já se propõem a comemorar essa data. Os telegramas americanos permitem-nos seguir as horas que separam a libertação dos líderes, a retirada das autoridades francesas e o regresso do governo libanês.

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Em 22 de novembro de 1943, Becharah al-Khury, Riad al-Solh e seus companheiros retornaram à liberdade após sua detenção em Rashaya. Na mesma manhã, os deputados propuseram que a data se tornasse o Dia da Independência se as instituições libanesas fossem restauradas. Os despachos diplomáticos da época mostram porque a libertação da prisão e o regresso do governo aos negócios não são confusos.

Em Beirute, uma decisão tomada antes do regresso dos detidos

Na segunda-feira, 22 de Novembro, os dirigentes detidos pelas autoridades francesas ainda não regressaram a casa quando a multidão está a reformar-se em Beirute. De acordo com o telegrama enviado a Washington naquele dia pelo cônsul americano General George Wadsworth, os deputados reunidos na casa do chefe do governo ganharam Parlamento, acompanhado por vários milhares de pessoas. As tropas francesas deixaram-nos passar e a polícia libanesa acolhe-os.

Os deputados tomam uma decisão provisória: se sua causa prevalecer, 22 de novembro será comemorado como Dia da Independência. O telegrama não faz nem uma lei promulgada nessa manhã nem o anúncio de um acordo com as autoridades francesas. Por outro lado, mostra que a data é escolhida em Beirute, enquanto as instituições libanesas ainda estão desafiando as condições para sua restauração.

Na noite anterior, as estações de rádio em árabe haviam anunciado que Argel estava se preparando para liberar os detidos. As notícias tinham trazido a multidão para as ruas. O entusiasmo havia então diminuído: a informação inicial destinada a restaurar apenas o presidente, enquanto a mobilização também exigiu o retorno do governo de Riad al-Solh. A continuação da greve reflete então uma exigência concreta: abrir as portas de Rachaya não é suficiente se o chefe de governo e os ministros permanecerem excluídos.

Um decreto francês que não encerra a disputa

De acordo com o telegrama americano, a multidão recebe os ex-detentos na residência do presidente por volta do meio-dia. O General Georges Catroux encontrou-se com Béchara el-Khoury. No relatório enviado ao cônsul pela Presidência, Catroux atribuiu as medidas de suspensão e de detenção a Jean Helleu e anunciou um decreto invertendo as suas decisões.

No dia seguinte, Wadsworth disse que o delegado em exercício geral, Yves Chataigneau, tinha assinado este decreto na noite de 22. Ele revoga a maioria das medidas de Helleu, mas deixa o artigo declarando o voto constitucional de 8 de novembro inválido. Por outras palavras, a França retira-se do despejo dos dirigentes, mantendo, no papel, a sua objecção ao direito do Parlamento libanês de alterar a Constituição sem ela. A El-Khoury e os seus ministros não consideram esta reserva uma concessão da sua parte.

O gabinete retoma as suas funções após o lançamento

Em 23 de novembro, Catroux novamente transmitiu ao Presidente a opinião de Argel de que o retorno imediato de Riad al-Solh e seus ministros não era possível. Becharah al-Khury recusa-se a excluí-los. O gabinete foi para Serail, onde o primeiro-ministro anunciou que ele tinha retomado suas funções e pediu um retorno à vida normal. O seguinte telegrama refere-se a uma nova decisão de Argel que aceita a imediata retomada do poder por este governo.

Em 26 de novembro, o Departamento de Estado dos EUA saudou a libertação dos líderes e a sua recuperação. No entanto, considera que continuam a ser necessárias negociações sobre a independência dos Estados do Levante. O dia 22 de novembro marca o retorno de Rachaya e a data que os deputados escolheram comemorar. A restauração da empresa ocorreu nas horas seguintes; A partida das últimas tropas estrangeiras pertenceu-lhe em 1946.

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