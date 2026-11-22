A União Europeia e a Indonésia assinaram dois acordos sobre protecção comercial e de investimento em Bruxelas no sábado. Ainda não se aplicam reduções antecipadas dos direitos. As partes devem completar os seus procedimentos internos, enquanto as actuais preferências aduaneiras europeias terminarão para a Indonésia em 1 de Janeiro de 2027.

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A União Europeia e a Indonésia assinaram dois acordos em Bruxelas no sábado, 21 de novembro de 2026. A primeira prevê uma redução gradual das tarifas e um maior acesso ao mercado. O segundo estabelece garantias para os investimentos. A assinatura não ativa estas garantias ou novas tarifas. Fica a poucas semanas da saída da Indonésia do regime preferencial europeu, previsto para 1 de Janeiro de 2027.

UE e Indonésia: dois textos separados

O Comissário responsável pelo Comércio da UE, Maroš Šefčovič, e o Ministro do Comércio da Indonésia, Budi Santoso, assinaram o Acordo de Parceria Económica Global, ou CEPA. Airlangga Hartarto, Ministro da Coordenação Económica da Indonésia, assinou para o seu país o Acordo de Proteção de Investimentos, ou IPA. O Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participou nas duas assinaturas. As negociações começaram em 2016 e terminaram em 23 de setembro de 2025.

O CEPA define as condições de acesso ao mercado. O IPA protege os investimentos cobertos contra a discriminação e a expropriação sem compensação. Ela preserva o direito de ambas as partes de regulamentarem no interesse público, em especial no que diz respeito à saúde ou ao ambiente. Prevê a resolução de litígios entre as partes e a mediação voluntária investidor-Estado. Resta negociar um mecanismo separado de resolução de litígios entre investidores e Estados.

Tarifas a reduzir em fases

O Conselho da União Europeia considera que a liberalização pode abranger 98,5% das linhas pautais quando o CEPA estiver plenamente implementado. Este valor refere-se a categorias aduaneiras, não a uma redução uniforme dos direitos ou a uma percentagem de mercadorias com taxa zero no dia do arranque. Para algumas exportações europeias de automóveis, as tarifas indonésias podem atingir 50%. O calendário prevê uma grande parte da sua supressão durante cinco anos.

Na entrada no mercado europeu, Jacarta destaca os pontos de venda dos têxteis e do calçado. As empresas só beneficiarão de preferências se os produtos cumprirem as regras de origem do CEPA. A União também excluiu da liberalização certos produtos sensíveis, incluindo arroz, açúcar e etanol. Outros produtos continuam sujeitos a contingentes pautais.

Em 2025, o comércio de mercadorias atingiu 28,9 mil milhões de euros. A União importou 18,7 mil milhões de euros de mercadorias indonésias e exportou 10,2 mil milhões de euros. Os 9,3 mil milhões de euros em intercâmbios de serviços publicados pela Comissão dizem respeito a mais um ano, 2024.

1 de Janeiro fixa o fim de um regime, não o início do próximo

O Conselho da UE autorizou a assinatura e a aplicação provisória dos dois acordos em 18 de Novembro. Esta luz verde não se aplica. Bruxelas e Jacarta devem notificar-se mutuamente da conclusão dos procedimentos internos necessários. As decisões do Conselho prevêem um início provisório no primeiro dia do mês seguinte a cada texto. A data deve ser publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Para a conclusão final, ambos os textos ainda têm de ser aprovados pelo Parlamento Europeu antes da decisão do Conselho. A Indonésia deve também liderar a sua ratificação. A Comissão considera que o acordo assinado de protecção do investimento é da competência exclusiva da União, sem uma fase separada de ratificação nacional nos 27 Estados-Membros.

1 de Janeiro de 2027 já está previsto por um regulamento europeu para a retirada da Indonésia do sistema de preferências generalizadas. Este prazo aplica-se aos produtos que ainda beneficiam de tarifas reduzidas. A Jacarta destina-se à aplicação provisória em Janeiro, mas a assinatura de 21 de Novembro não fixa a data. O próximo marco para os importadores será a publicação desta data e o cronograma para cada produto.

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