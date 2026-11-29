Em 30 de novembro, as Igrejas Ortodoxas de Antioquia e Maronita comemoram Santo André. Em Houch Hala, perto de Rayak, os arquivos traçam os escritórios do dia anterior e do dia da festa, bem como a consagração de um mosaico em 2024. Ainda não foi confirmado nenhum calendário local para este ano.

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Na segunda-feira, 30 de novembro, o calendário ortodoxo de Antioquia comemora Santo André, o « primeiro chamado ». Em Houch Hala, perto de Rayak, os arquivos paroquiais falam de uma festa inscrita na vida do Bekaa: uma vigília, escritórios e a consagração de um mosaico em 2024.

Na igreja de Santo André em Houch Hala, a festa não é apenas na data do calendário. No dia 30 de novembro de 2024, depois das manhãs e da liturgia, o metropolita Antoine al-Souri dedicou um ícone no mosaico do apóstolo. Ele então encontrou os paroquianos no salão da igreja. A arquidiocese de Zahlé e Baalbek também acompanha as vespertinas do dia anterior. Esses arquivos lançam luz sobre como a paróquia honra seu chefe, sem ser um programa para 2026.

Santo André na Bekaa, da vigília à liturgia

Outro arquivo da arquidiocese já faz uma vigília de Santo André em Houch Hala em 29 de novembro de 2016. A celebração de 2024 permite esclarecer os gestos: encontrar-se à noite, voltar de manhã e depois participar na liturgia. As manhãs são o escritório da manhã. No calendário ortodoxo de 2026, os grandes serviços da noite e da manhã fazem parte da comemoração do apóstolo.

O guia litúrgico para o patriarcado de Antioquia dá os textos para cantar e ler para esta festa. Durante a liturgia, a leitura do Evangelho segundo João retoma o encontro de André com Jesus, depois o de seu irmão Simão. O guia também menciona canções da Natividade nas manhãs. No final de novembro, a memória do apóstolo se encaixa assim na preparação do Natal sem se confundir com ele.

De onde vem o nome « primeiro chamado »?

No Evangelho segundo João, André segue Jesus depois de ouvir João Batista. Ele então vai atrás de seu irmão Simão, a quem o relato chama de Pedro. A tradição bizantina deu a André o nome deprotoclet, o que significa « primeiro chamado ». O relato de Mateus apresenta a cena de forma diferente: Jesus chama os dois irmãos enquanto pescam ao longo do lago da Galiléia. As duas histórias não enfatizam o mesmo gesto. Um segue Andrew vai buscar seu irmão; O outro mostra dois pescadores deixando suas redes.

A tradição cristã coloca a morte de Andrew em Patras, Grécia. O X-cross associado a ele pertence a esta tradição posterior, não à narrativa do Evangelho. O ícone grego do século 14 preservado no Museu de Arte Walters também mostra o apóstolo com um rolo, virado de lado. De acordo com o museu, pode ter pertencido a um conjunto de ícones. Ela ilustra uma forma de representar André, diferente do mosaico de Houch Hala.

Uma data comum, celebrações diferentes

30 de novembro também aparece no calendário maronita para a memória do apóstolo. Em 2026, o calendário da Arquidiocese Maronita de Beirute coloca esta data na semana da Visitação, inaugurada no domingo 29 de novembro. A coincidência de datas não implica o mesmo escritório ou arranjo de leituras. Houch Hala oferece um exemplo de prática ortodoxa em uma igreja sob o patrocínio do Apóstolo, não um modelo a ser estendido a todas as paróquias libanesas.

A mesma igreja permanece um lugar de oração fora da festa. Em 8 de abril de 2026, durante a Semana Santa Ortodoxa, a Arquidiocese documentou outro escritório e um encontro com os fiéis. Esta nomeação confirma a atividade paroquial deste ano, sem constituir um anúncio para 30 de novembro. Os horários das Vésperas e a liturgia de Santo André 2026 não foram publicamente confirmados.

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