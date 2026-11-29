O Ministério Público de Lublin reuniu numa investigação as três quedas de 20 de Novembro. As suas primeiras descobertas referem-se a mísseis de cruzeiro feitos pela Rússia. Varsóvia convocou o embaixador russo.

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O Ministério Público de Lublin reuniu numa investigação as três quedas de 20 de Novembro. As suas primeiras descobertas referem-se a mísseis de cruzeiro feitos pela Rússia. Varsóvia convocou o embaixador russo.

Três locais e nenhuma lesão relatada

Em 20 de novembro, o Ministério Público confirmou pela primeira vez a queda de um objeto não identificado em Nowy Lipowiec, no leste da Polônia. No dia seguinte, ele também relatou dois outros sites perto de Rudnik e Mołodycz. Em seu ponto 23 de novembro, ele indica que os três veículos caíram em terreno não construído sem quaisquer lesões ou danos materiais significativos relatados.

Segundo a acusação, as primeiras descobertas referem-se a três mísseis de cruzeiro feitos pela Rússia. As inspecções de campo foram concluídas em Nowy Lipowiec e Rudnik. A Procuradoria ainda tencionava apresentar um relatório sobre a conclusão das conclusões a Mołodycz.

Varsóvia chamado Embaixador Russo

A pedido da Polónia, o Conselho do Atlântico Norte realizou uma reunião extraordinária em 23 de Novembro. No dia seguinte, o Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco anunciou que tinha convocado o embaixador russo. Varsóvia culpa a Rússia por esta violação do seu espaço aéreo e pede-lhe que ponha termo às acções que considera perigosas para os habitantes e para a aviação civil.

O caso está agora sob o serviço militar do Ministério Público de Lublin. Os juízes devem receber os conhecimentos especializados sobre os documentos recolhidos. Sua libertação não resolve a causa de cada queda e não fornece uma constatação judicial sobre as circunstâncias do lançamento.

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