O Parlamento libanês recebeu uma delegação francesa e retomou a consideração dos cuidados domiciliários. Em Beirute, uma rua em Badaro fechou até as 16h Doha e Washington assinaram dois textos de cooperação.

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Terça-feira, 24 de Novembro de 2026, 8h em Beirute.Duas comissões do Parlamento libanês reúnem-se esta manhã: uma tem de receber uma delegação francesa, a outra retoma o exame das regras aplicáveis às instalações de acolhimento. Em Beirute, uma rua em Badaro está fechada até às 16h. Em Washington, Qatar e Estados Unidos assinaram dois textos sobre minerais críticos e inteligência artificial.

Duas reuniões às 11 horas no Parlamento libanês

A Comissão dos Assuntos Externos e dos Migrantes receberá membros da Comissão dos Assuntos Externos da Assembleia Nacional francesa. A agenda libanesa anuncia um intercâmbio sobre os últimos desenvolvimentos políticos e diplomáticos e sobre as formas de reforçar a cooperação entre os dois Parlamentos. O Parlamento libanês apresentou a reunião como uma consulta, sem votação na ordem do dia.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Administração e Justiça deve continuar a estudar um projecto de lei para regulamentar o funcionamento das instalações de cuidados domiciliares. Outro texto da sua ordem do dia daria aos deputados a possibilidade de solicitarem ao Conselho de Estado a anulação de actos administrativos. Trata-se de duas propostas distintas, e só a sua consideração não altera as regras em vigor. Se faltar um quórum às 11H00, está prevista uma segunda reunião do Comité às 11H30.

Em Beirute, um encerramento alvo em Badaro

As Forças de Segurança Interna anunciaram o encerramento da Rua Bani Kenaan na área de Badaro nesta terça-feira das 4h às 16h para um tiroteio. Os carros devem tomar as ruas adjacentes. A vista é nesta rua, não em todo o bairro. Para viagens de meio-dia, o desvio é esperado até às 16 horas.

Doha e Washington assinam minerais e IA

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, presidiram ao oitavo Diálogo Estratégico entre os dois países na segunda-feira, 23 de novembro, em Washington. Doha anunciou um memorando sobre o tratamento de minerais críticos e, separadamente, uma parceria para acelerar a cooperação em inteligência artificial.

O primeiro texto trata de uma etapa industrial após a extracção: o tratamento dos materiais antes da sua utilização. Este não é o anúncio da abertura de uma mina ou de uma fábrica. O relatório não estabelece um financiamento ou um calendário para projectos que possam resultar. As trocas centraram-se também na situação regional e na liberdade de navegação, sem anunciar uma data para a retomada das negociações entre Washington e Teerão.

Na ONU, um debate sobre tecnologias e resolução de conflitos

Nesta terça-feira, às 17H00, em Beirute, o Conselho de Segurança realizou um debate aberto sobre a resolução de conflitos num contexto de rápida mudança tecnológica. O Presidente da Letónia, Edgars RinkČvičs, preside à reunião proposta pelo seu país, que detém a presidência mensal do Conselho. Esta reunião é distinta das consultas em câmara sobre o relatório sobre a resolução 1701, que constavam da ordem do dia de 19 de Novembro. A agenda não prevê uma decisão sobre pós-FINAL.

Em França, o orçamento do Senado e a morte de Catherine Clément

O Senado francês reuniu-se das 14h30 em Paris, ou das 15h30 em Beirute. Os senadores devem primeiramente rever as conclusões da Comissão Mista Mista de Finanças de Fim de Gestão para 2026, em seguida, retomar a consideração dos artigos da Parte I do projeto de orçamento para 2027. O primeiro texto ajusta o exercício actual; o segundo prepara o próximo ano. O projeto de lei de 2027, considerado rejeitado na Assembleia Nacional, permanece em discussão no Senado.

A filósofa e romancista Catherine Clément morreu segunda-feira em Paris, aos 87 anos, anunciou seu irmão Jérôme. InViagem de Theo, publicado em 1997, ela contou a descoberta das religiões através dos encontros de uma adolescente viajando com sua tia. Ela também dirigiu a programação da Universidade Popular do Museu Branly Quai, onde estendeu este trabalho através de encontros entre pesquisadores, escritores e o público.

Capa: Parlamento libanês em Beirute, arquivo fotográfico. François El Bacha / Libnanews.

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