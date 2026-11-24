Catherine Clément morreu na segunda-feira 23 de novembro em Paris, aos 87 anos, anunciou seu irmão Jérôme Clément. O filósofo e romancista tinha feito do romance uma maneira de abordar as religiões tanto quanto a história. Em Novembro, o Limiar publicouSábado ou o forro de Deus, que retorna a um movimento messiânico nascido no Império Otomano no século XVII.
Do ensaio sobre Levi-Strauss à Viagem de Theo
Catherine Clément ensinou filosofia na Sorbonne antes de trabalhar na imprensa e liderar a Associação Francesa de Ação Artística. O Museu do Quai Branly-Jacques Chirac, que o acolheu como parte de sua Universidade Popular, também celebra seus anos na Índia, Áustria e Senegal. Em 1970, dedicou um ensaio ao trabalho de Claude Lévi-Strauss.
InViagem de Theopublicada no Seuil em 1997, confia a descoberta de religiões a uma adolescente que viaja com sua tia. A história acontece em Jerusalém, Istambul ou Benares. A escolha do romance permite-lhe revelar crenças através de encontros e lugares, em vez de apresentar doutrinas um após o outro.
Leia as histórias, da ópera às crenças
Seu trabalho não se limitava à religião. InA ópera ou a derrota das mulheres, publicada por Grasset em 1979, ela fez uma pergunta ao público: por que tantas heroínas são admiradas por sua voz e sua presença condenada ao infortúnio pelo livreto? Assim, ela moveu a atenção da única música para o que a história fez suas personagens femininas sofrer.
Ela também trouxe essas questões para o debate público. No cais Branly, onde ela programou a Universidade do Povo, os encontros reuniram partes interessadas de diferentes disciplinas. Em 2015, participou com o psiquiatra Tobie Nathan em uma sessão sobre a relação entre mitologias, sexualidade e religiões. No seu último romance, o rabino Sabbatai Tsevi e Nathan de Gaza dão-lhe mais uma vez a oportunidade de falar sobre a circulação de crenças, desta vez através das comunidades judaicas do Mediterrâneo e da Europa.
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