A filósofa e romancista Catherine Clément morreu em Paris aos 87 anos, anunciou seu irmão. Da Viagem de Theo ao seu último romance sobre Sabbatai Tsevic, ela fez da ficção uma forma de explorar as religiões. Ela também programou a Universidade Popular do Museu Branly Pier.

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Catherine Clément morreu na segunda-feira 23 de novembro em Paris, aos 87 anos, anunciou seu irmão Jérôme Clément. O filósofo e romancista tinha feito do romance uma maneira de abordar as religiões tanto quanto a história. Em Novembro, o Limiar publicouSábado ou o forro de Deus, que retorna a um movimento messiânico nascido no Império Otomano no século XVII.

Do ensaio sobre Levi-Strauss à Viagem de Theo

Catherine Clément ensinou filosofia na Sorbonne antes de trabalhar na imprensa e liderar a Associação Francesa de Ação Artística. O Museu do Quai Branly-Jacques Chirac, que o acolheu como parte de sua Universidade Popular, também celebra seus anos na Índia, Áustria e Senegal. Em 1970, dedicou um ensaio ao trabalho de Claude Lévi-Strauss.

InViagem de Theopublicada no Seuil em 1997, confia a descoberta de religiões a uma adolescente que viaja com sua tia. A história acontece em Jerusalém, Istambul ou Benares. A escolha do romance permite-lhe revelar crenças através de encontros e lugares, em vez de apresentar doutrinas um após o outro.

Leia as histórias, da ópera às crenças

Seu trabalho não se limitava à religião. InA ópera ou a derrota das mulheres, publicada por Grasset em 1979, ela fez uma pergunta ao público: por que tantas heroínas são admiradas por sua voz e sua presença condenada ao infortúnio pelo livreto? Assim, ela moveu a atenção da única música para o que a história fez suas personagens femininas sofrer.

Ela também trouxe essas questões para o debate público. No cais Branly, onde ela programou a Universidade do Povo, os encontros reuniram partes interessadas de diferentes disciplinas. Em 2015, participou com o psiquiatra Tobie Nathan em uma sessão sobre a relação entre mitologias, sexualidade e religiões. No seu último romance, o rabino Sabbatai Tsevi e Nathan de Gaza dão-lhe mais uma vez a oportunidade de falar sobre a circulação de crenças, desta vez através das comunidades judaicas do Mediterrâneo e da Europa.

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