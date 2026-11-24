Em Washington, Qatar e Estados Unidos assinaram dois textos de cooperação em 23 de novembro, tratando de minerais críticos e inteligência artificial. O diálogo estratégico centrou-se também na região e na Ormuz. Não são anunciados novos financiamentos industriais ou retomada das negociações com o Irão.

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O Qatar e os Estados Unidos assinaram na segunda-feira 23 de novembro em Washington, D.C., dois textos de cooperação, um sobre o tratamento de minerais críticos, o outro sobre inteligência artificial. A primeira visa diversificar as cadeias de abastecimento. Ambos os governos não anunciaram nem fábrica, quantidade de financiamento, nem calendário para a implementação.

Minerais críticos, desde o processamento até as cadeias de abastecimento

O Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio e o Primeiro-Ministro do Catar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani co-presidiram a oitava sessão do diálogo estratégico entre os dois países. De acordo com o registro oficial do Qatar, ambas as partes assinaram um memorando sobre o tratamento de minerais críticos. O comunicado conjunto apresenta esta assinatura como um meio de aproximar as suas estratégias e tornar os seus abastecimentos menos dependentes de um número limitado de fornecedores.

O tratamento ocorre após a extração. Em particular, permite a separação e purificação de materiais antes do uso na indústria. O texto anunciado diz respeito a esta cooperação, mas o relatório não detalha os assuntos em causa, a localização de quaisquer instalações ou a divisão de responsabilidades entre os dois países. Por conseguinte, a assinatura não é suficiente para estabelecer que foi decidido um projecto industrial.

Um segundo texto sobre inteligência artificial

O Catar também anunciou a assinatura de uma parceria para acelerar a cooperação em inteligência artificial. A declaração conjunta cita a computação de alto desempenho e a infraestrutura digital entre as áreas em que os dois países pretendem trabalhar em conjunto.

Washington recordou que Doha havia assinado a Declaração Pax Silica, uma iniciativa de cooperação tecnológica e industrial. Este quadro político não permite quantificar os investimentos que poderiam resultar da parceria anunciada na segunda-feira. Nenhuma quantidade específica deste texto, nem prazos de implantação, está incluída no registro do Qatar.

No Irão, não foi anunciada a retoma das conversações

O diálogo centrou-se também na situação regional. Ambos os governos reafirmaram o seu compromisso com a liberdade de navegação no estreito de Ormuz. Washington saudou os esforços de mediação do Qatar, mas o comunicado não estabelece uma data ou formato para uma retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã.

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