A Autoridade Italiana da Concorrência investiga os preços cobrados pelas lojas isentas de impostos Eurospin. Procura determinar se esses comerciantes poderiam conceder descontos sobre os produtos fornecidos pelo grupo. As inspecções tiveram lugar em 18 de Novembro. Não foi estabelecida qualquer infracção nesta fase.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 23 de Novembro, a Autoridade Italiana da Concorrência publicou um inquérito sobre os preços das lojas isentas de direitos aduaneiros Eurospin. Perguntou se estes comerciantes podiam conceder descontos sobre os produtos fornecidos pelo grupo. O início do inquérito não constitui uma constatação de infracção ou punição.

Poderia o preço ser reduzido na loja?

A autoridade visa a Eurospin Italia e cinco empresas do grupo. Suspeita que seus franqueados não podem, no sistema de gerenciamento de caixa, vender certos produtos mais baratos do que o preço fixado pelo grupo. O comunicado de imprensa afirma que os produtos fornecidos pelo franqueador constituem quase toda a variedade dessas lojas.

A distinção é importante: um preço recomendado dá ao comerciante um valor de referência, e um preço máximo em princípio permite-lhe vender mais barato. A proibição de baixar o preço significaria impor um mínimo. O inquérito diz respeito aos mercados de franquia, juridicamente separados do grupo, e aos produtos fornecidos pelo grupo. Não diz respeito à centralização dos preços nas lojas geridas directamente pela Eurospin.

Inspecções antes do anúncio público

A autoridade decidiu dar início ao processo em 10 de Novembro. Seus agentes, acompanhados por especialistas da polícia financeira italiana, realizaram inspeções em 18 de novembro em várias sedes do grupo e em lojas filiadas. As empresas em causa podem solicitar uma audição. A decisão de início do procedimento fixa em 31 de dezembro de 2027 o prazo para o processo.

Para os clientes, o inquérito não resulta em alterações de preços ou reembolsos imediatos. A questão é saber se as lojas de franquias tinham a liberdade de promover localmente os produtos em causa. A autoridade não estabeleceu que uma remoção do dispositivo suspeito iria realmente baixar o preço das corridas. Não foi encontrada nenhuma resposta pública do grupo a esta investigação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews