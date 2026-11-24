Em 23 de Novembro, a Autoridade Italiana da Concorrência publicou um inquérito sobre os preços das lojas isentas de direitos aduaneiros Eurospin. Perguntou se estes comerciantes podiam conceder descontos sobre os produtos fornecidos pelo grupo. O início do inquérito não constitui uma constatação de infracção ou punição.
Poderia o preço ser reduzido na loja?
A autoridade visa a Eurospin Italia e cinco empresas do grupo. Suspeita que seus franqueados não podem, no sistema de gerenciamento de caixa, vender certos produtos mais baratos do que o preço fixado pelo grupo. O comunicado de imprensa afirma que os produtos fornecidos pelo franqueador constituem quase toda a variedade dessas lojas.
A distinção é importante: um preço recomendado dá ao comerciante um valor de referência, e um preço máximo em princípio permite-lhe vender mais barato. A proibição de baixar o preço significaria impor um mínimo. O inquérito diz respeito aos mercados de franquia, juridicamente separados do grupo, e aos produtos fornecidos pelo grupo. Não diz respeito à centralização dos preços nas lojas geridas directamente pela Eurospin.
Inspecções antes do anúncio público
A autoridade decidiu dar início ao processo em 10 de Novembro. Seus agentes, acompanhados por especialistas da polícia financeira italiana, realizaram inspeções em 18 de novembro em várias sedes do grupo e em lojas filiadas. As empresas em causa podem solicitar uma audição. A decisão de início do procedimento fixa em 31 de dezembro de 2027 o prazo para o processo.
Para os clientes, o inquérito não resulta em alterações de preços ou reembolsos imediatos. A questão é saber se as lojas de franquias tinham a liberdade de promover localmente os produtos em causa. A autoridade não estabeleceu que uma remoção do dispositivo suspeito iria realmente baixar o preço das corridas. Não foi encontrada nenhuma resposta pública do grupo a esta investigação.
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