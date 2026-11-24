Sanofi anuncia um acordo para adquirir Insmed por aproximadamente 41 bilhões de dólares em dinheiro. O grupo francês visa reforçar as doenças respiratórias, onde a Insmed comercializa dois tratamentos. A proposta de venda no primeiro semestre de 2027 permanece sujeita aos acionistas das autorizações-alvo e regulatórias.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sanofi anunciou na terça-feira 24 de novembro que havia assinado um acordo para adquirir a empresa americana Insmed. O grupo francês propõe $175 em dinheiro por ação, ou cerca de $41 bilhões para todas as ações (€37.6 bilhões de acordo com a conversão de Sanofi). Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram o acordo, mas a venda não está concluída: permanece sujeita ao voto dos acionistas do Insmed e as autorizações regulatórias necessárias.

Um preço de $41 bilhões para ações

O montante penhorado é o valor do capital próprio, não o valor corporativo, incluindo dívida e dinheiro. O pagamento dos accionistas é inteiramente em dinheiro. Isto não significa que a Sanofi só financie a operação com a sua liquidez: tenciona combinar o seu dinheiro disponível com novos empréstimos, para os quais alega ter obtido compromissos firmes.

Sanofi pretende ser realizado na primeira metade de 2027, sujeito a condições de fechamento. Não prevê qualquer efeito nas suas perspectivas financeiras para 2026. O grupo antecipa uma contribuição positiva para o lucro líquido por ação de suas atividades até o final de 2028, mas é sua própria projeção, não um resultado adquirido. O acordo anunciado por si só não é uma mudança na oferta ou nos preços dos medicamentos para os pacientes.

Dois medicamentos comercializados, um ainda em estudo

Sanofi busca fortalecer seu portfólio em doenças respiratórias. O interesse imediato da Insmed reside em dois produtos já comercializados. O brinsupri é permitido em vários mercados para certas formas de bronchectasia não relacionadas à fibrose cística. As populações cobertas diferem de país para país. Arikayce é utilizado em alguns casos de infecção pulmonar a complexaMycobacterium avium.

As contas do Insmed publicadas em 29 de Outubro mostram o peso do primeiro produto. No trimestre terminou em 30 de setembro de 2026, a empresa declarou 524,4 milhões de dólares de volume de negócios, incluindo 400,1 milhões para Brinsupri e 124,4 milhões para Arikayce. O primeiro representou pouco mais de três quartos do volume de negócios trimestral. Ao mesmo tempo, Insmed publicou uma perda líquida de US $ 100,3 milhões, em comparação com 370 milhões por ano antes. Por conseguinte, o aumento das vendas não significa que a empresa se tenha tornado rentável.

O portfólio também inclui o TPIP, avaliado para diversas indicações respiratórias. É um candidato em desenvolvimento, não um produto comercializado. A sua eventual contribuição depende, nomeadamente, dos resultados dos ensaios, das decisões regulamentares e da eventual colocação no mercado. Essa distinção é central para entender o que Sanofi está procurando comprar: as vendas atuais concentraram-se em dois tratamentos e oportunidades de crescimento que ainda não são receita.

Capa: Edifício Sanofi em Massy em 2015, um arquivo de ilustrações. Lionel Alorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Edição de fotos com a mesma licença.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews