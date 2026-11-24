Sanofi anunciou na terça-feira 24 de novembro que havia assinado um acordo para adquirir a empresa americana Insmed. O grupo francês propõe $175 em dinheiro por ação, ou cerca de $41 bilhões para todas as ações (€37.6 bilhões de acordo com a conversão de Sanofi). Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram o acordo, mas a venda não está concluída: permanece sujeita ao voto dos acionistas do Insmed e as autorizações regulatórias necessárias.
Um preço de $41 bilhões para ações
O montante penhorado é o valor do capital próprio, não o valor corporativo, incluindo dívida e dinheiro. O pagamento dos accionistas é inteiramente em dinheiro. Isto não significa que a Sanofi só financie a operação com a sua liquidez: tenciona combinar o seu dinheiro disponível com novos empréstimos, para os quais alega ter obtido compromissos firmes.
Sanofi pretende ser realizado na primeira metade de 2027, sujeito a condições de fechamento. Não prevê qualquer efeito nas suas perspectivas financeiras para 2026. O grupo antecipa uma contribuição positiva para o lucro líquido por ação de suas atividades até o final de 2028, mas é sua própria projeção, não um resultado adquirido. O acordo anunciado por si só não é uma mudança na oferta ou nos preços dos medicamentos para os pacientes.
Dois medicamentos comercializados, um ainda em estudo
Sanofi busca fortalecer seu portfólio em doenças respiratórias. O interesse imediato da Insmed reside em dois produtos já comercializados. O brinsupri é permitido em vários mercados para certas formas de bronchectasia não relacionadas à fibrose cística. As populações cobertas diferem de país para país. Arikayce é utilizado em alguns casos de infecção pulmonar a complexaMycobacterium avium.
As contas do Insmed publicadas em 29 de Outubro mostram o peso do primeiro produto. No trimestre terminou em 30 de setembro de 2026, a empresa declarou 524,4 milhões de dólares de volume de negócios, incluindo 400,1 milhões para Brinsupri e 124,4 milhões para Arikayce. O primeiro representou pouco mais de três quartos do volume de negócios trimestral. Ao mesmo tempo, Insmed publicou uma perda líquida de US $ 100,3 milhões, em comparação com 370 milhões por ano antes. Por conseguinte, o aumento das vendas não significa que a empresa se tenha tornado rentável.
O portfólio também inclui o TPIP, avaliado para diversas indicações respiratórias. É um candidato em desenvolvimento, não um produto comercializado. A sua eventual contribuição depende, nomeadamente, dos resultados dos ensaios, das decisões regulamentares e da eventual colocação no mercado. Essa distinção é central para entender o que Sanofi está procurando comprar: as vendas atuais concentraram-se em dois tratamentos e oportunidades de crescimento que ainda não são receita.
Capa: Edifício Sanofi em Massy em 2015, um arquivo de ilustrações. Lionel Alorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Edição de fotos com a mesma licença.
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