O Líbano continua a negociar com o Qatar sobre as tarifas e garantias do seu projecto eléctrico. Um meio de comunicação dá ao emissário saudita um aviso relacionado com as armas Hezbollah. Nenhum documento oficial consultado estabelece essa condição. O Conselho de Ministros validou um plano, não um contrato.

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O Líbano ainda não aprovou o contrato elétrico em discussão com o Qatar. Uma história de mídia pronta para o emissário saudita Yazid bin Farhan um aviso ligando o cronograma do projeto com o arquivo de armas Hezbollah. Não existem tais condições nas decisões públicas do Governo libanês: remetem a questão para uma negociação sobre tarifas e garantias.

Um aviso relatado, não uma condição escrita

Em um episódio publicado em 20 de novembro, a mídia libanesa Al Mahatta relatou, com base em fontes políticas e diplomáticas libanesas sem nome, que o príncipe Yazid bin Farhan havia pedido a vários funcionários que não desse sua última luz verde à proposta do Catar. Segundo o relato, o representante de Riade havia invocado a situação interna e regional e colocado a questão das armas do Hezbollah na vanguarda das dificuldades.

Em suas entrevistas, o enviado também supostamente aproximou Hizbullah dos Houthis no Iêmen, apresentando os dois movimentos como grupos armados que escapam da autoridade dos Estados em causa. O mesmo relato exige uma maior pressão política. Ele também atribuiu a Nawaf Salam, após uma entrevista com o príncipe, uma agitação diante de demandas que, segundo ele, não seriam acompanhadas por medidas concretas de Riade. Nem uma declaração pública de Salam nem um relatório saudita consultado confirmam isso. Não está estabelecido que Riade tenha colocado um ultimato, pediu ao Qatar que suspendesse seu projeto ou obtido de Beirute que o atrasasse.

O Conselho de Ministros validou um plano, e não o contrato do Qatar

Em 13 de Novembro, o Conselho de Ministros libanês aprovou as orientações apresentadas pelo Ministro da Energia e da Água, Joe Saddi: fornecimento de gás, produção, transporte, distribuição e recolha de facturas. Foi informado dos projectos e capacidades propostos pelo Qatar, que abrangem centrais eléctricas, instalações para a importação e regasificação de gás natural liquefeito, energias renováveis e armazenagem de pilhas. Estes dois actos não têm o mesmo alcance: aprovar uma política eléctrica não equivale a assinar todas as operações que possam implementá-la.

O mandato conferido a Joe Saddi define o que resta a negociar: a tarifa, as garantias para o Líbano e a forma de um acordo governo-governo. O Ministro deve regressar ao Conselho de Ministros com o resultado das suas discussões. Uma abordagem envolveria os operadores privados na concepção, construção e exploração de instalações antes de transferir a propriedade para o Estado. Enquanto o contrato, a remuneração do operador e as garantias não forem rescindidos, não é possível deduzir uma diminuição da factura ou novas horas de corrente numa determinada data.

O que Doha confirmou

Em 15 de Novembro, Nawaf Salam reuniu-se em Doha com o seu homólogo do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar confirma que as discussões incidiram sobre a energia e a cooperação económica, bem como sobre os esforços diplomáticos para desestabilizar a região. Recorda o apoio de Doha à soberania do Líbano e às suas instituições. O comunicado não menciona qualquer contrato final assinado ou condição de desarmamento.

A Presidência do Conselho libanês apresentou uma série de pontos de discussão: o acesso ao gás e à electricidade através da Síria, a partir de centrais eléctricas no Líbano, uma unidade flutuante de armazenagem e de regaseificação e um possível acordo de abastecimento de gás natural liquefeito durante 20 anos. O trânsito através da Síria não deve ser confundido com a chegada do gás por mar. As duas soluções não dependem da mesma infra-estrutura ou dos mesmos acordos. Em Deir Ammar, o governo está planejando a curto prazo a chegada de gás através do gasoduto árabe para substituir o diesel na usina existente. Esta é uma orientação aprovada, não o anúncio de uma entrega.

Em 21 de Novembro, o Serail indicou ainda que estas discussões estavam em curso. Ele lembrou que, de acordo com seu diagnóstico, as plantas existentes não podem cobrir mais de um terço da demanda, mesmo quando o combustível está disponível. O seu objectivo de cerca de 3.500 megawatts diz respeito a todo o plano nacional, não à única proposta do Catar. O estado do sistema de transmissão e a cobrança de facturas continuam a ser duas condições distintas para transformar a produção em serviço.

O arquivo de armas já segue um caminho separado

No Conselho de Ministros de 22 de Outubro, Nawaf Salam reafirmou que o transporte de armas pelas forças autorizadas e a decisão sobre a guerra e a paz eram da responsabilidade do Estado. Na mesma reunião, anunciou progressos nas discussões com o Qatar sem apresentar estas duas questões como termos de um intercâmbio. O aviso atribuído às preocupações do emissário saudita, se a história for confirmada, o momento e o contexto político de uma decisão libanesa. Não é uma condição pública do projeto elétrico.

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