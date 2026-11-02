Sandra Mehanna explora segredos de família

ComEstá tudo bem..Sandra Mehanna dedica seu segundo romance aos segredos de família e não-disse da burguesia libanesa. Publicado nas Edições Complicadas, o livro foi tema de uma sessão de assinatura em 11 de outubro de 2026. O autor esteve presente no stand da livraria Antoine na 67a Feira Internacional do Livro Árabe em Beirute.
« Está tudo bem… »: uma família enfrentando um filho desconhecido
A intriga é organizada em torno de Henri, um homem de negócios cuja existência parece estar bem resolvida. Certo dia, um jovem chamado James veio à sua porta. A semelhança entre os dois homens é impressionante. James era seu filho, cuja existência Henrique nunca tinha conhecido antes.
Esta descoberta perturba uma família ligada aos congressos. Ela toca particularmente Jacqueline, esposa de Henrique, e Madame Catherine, sua sogra. A história aborda os segredos familiares, a busca pela identidade e o peso das tradições sociais. Os silêncios que circundam as viagens individuais ocupam também um lugar central nesta história.
Sandra Mehanna, advogada e romancista
Licenciada em letras francesas e advogada treinada, Sandra Mehanna é advogada no Beirute Bar desde 2002. Ela apresentou seu primeiro romance,Puro deleite, em sua primeira feira do livro em 4 de novembro de 2017. Este trabalho já era de interesse para a sociedade libanesa.
Está tudo bem..continua este percurso literário através do cenário familiar e de suas convenções. O romance tem 201 páginas em formato de 15,5 × 23,5 cm. Ele usa ISBN 9782386478949.
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