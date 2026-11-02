2 novembre 2026
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Orçamento 2027: receitas por votação em 3 de Novembro

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O orçamento 2027 encontra-se numa fase importante da Assembleia Nacional. Na terça-feira, 3 de Novembro, os eurodeputados vão votar a sua primeira parte sobre as receitas. Esta votação constitui uma condição para uma análise mais aprofundada das despesas em primeira leitura. Interveio após as manifestações de 31 de outubro e antes de outro dia de greve. O governo está visando um déficit público de 5% em 2027, mas a eleição de terça-feira não é a adoção final do orçamento estadual.

Couverture Budget 2027 : les recettes au vote le 3 novembre, avec une photographie d’archive du Palais Bourbon en 2011.
Photo d’archive : Lauren J. / Flickr, « Palais Bourbon », 7 août 2011, CC BY 2.0. Recadrage, typographie et montage éditorial assisté par IA : Libnanews.
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O orçamento 2027 deu um passo importante na terça-feira, 3 de novembro, na Assembleia Nacional. Os deputados têm de votar pela primeira vez sobre as receitas. Esta eleição vem após um novo fim de semana de mobilização contra a vida cara. Não constitui a aprovação final do orçamento do Estado.

Na segunda-feira, 2 de Novembro, os deputados continuam a debater o texto em Paris. Estão previstas três reuniões às 9 horas, 15 horas e 21 horas. A votação solene sobre as receitas está prevista para a tarde seguinte. Esta sequência deve determinar se a Assembleia pode iniciar a análise das despesas em primeira leitura.

O governo de Sébastien Lecornu apresentou o projeto em 1o de outubro. A discussão da sua primeira parte teve início na Assembleia em 13 de Outubro. Desde então, os deputados debateram também a dívida, a contribuição francesa para o orçamento europeu e as finanças locais.

Orçamento 2027: Por que votar na contagem de receitas

Um acto financeiro não é apenas uma sucessão de dotações ministeriais. A sua primeira parte define os recursos e as principais condições para o equilíbrio financeiro. Em particular, este último aloca recursos entre as políticas públicas. Esta organização impõe uma ordem de discussão.

O artigo 42.o da Lei Orgânica das Finanças proíbe a consideração da segunda parte antes da adoção da primeira. A votação de terça-feira é, portanto, uma passagem necessária. Uma maioria favorável permitiria uma análise mais aprofundada das despesas. Uma rejeição impediria esta continuação nesta leitura.

No entanto, esta votação deve distinguir-se do resultado do processo parlamentar. O Senado também está envolvido na revisão do orçamento. O calendário constitucional prevê ao Parlamento um período máximo de setenta dias. Um retrocesso à Assembleia não significaria, portanto, o desaparecimento do projecto no final do ano.

Um objectivo de défice ainda por traduzir em votos

O projecto público visa um défice orçamental de 5% do produto interno bruto em 2027. O executivo agora prevê 5,4% para 2026. Estes números abrangem todas as administrações públicas, não apenas o orçamento do Estado.

Na apresentação de 1 de Outubro, o Governo anunciou 43 mil milhões de euros em medidas de recuperação. Este total cobre a conta financeira e a conta de financiamento da Segurança Social. Por conseguinte, não corresponde ao único domínio em que os deputados devem votar na terça-feira.

A distinção é importante no debate político. Uma medida proposta, uma alteração adoptada e uma disposição definitivamente promulgada não têm o mesmo estatuto. A votação de 3 de Novembro diz respeito a uma fase parlamentar. Não transforma automaticamente todas as propostas discutidas em novas regras fiscais para as famílias ou empresas.

Uma reunião parlamentar entre duas mobilizações

A votação terá lugar três dias após as manifestações de 31 de Outubro. Várias centenas de milhares de pessoas marcharam contra uma vida cara. Os relatórios das autoridades e organizadores diferem. O desafio constitui assim o pano de fundo social da discussão orçamental, sem deduzir o comportamento de cada grupo parlamentar.

Um novo dia de greve e manifestações é anunciado quinta-feira, 5 de novembro. A chamada inter-sindical diz respeito a salários, serviços públicos, emprego e indústria. O calendário aproxima-se, portanto, de uma decisão sobre os recursos públicos e de uma mobilização sobre a sua utilização.

Nesta fase, nem o resultado da votação nem a continuação política do debate são adquiridos. A reunião continua a ser a votação solene na terça-feira, 3 de novembro. Os trabalhos de segunda-feira ainda precisam de clarificar o texto apresentado aos deputados.

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