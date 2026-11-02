Eisenkot: uma maioria a ser construída em Israel

Avigdor Liberman anunciou segunda-feira, 2 de novembro, que Yisrael Beytenu recomendaria Gadi Eisenkot para formar o próximo governo israelense, relata o Posto de Jerusalém. Este anúncio segue o de Naftali Bennett no domingo. Fortalece a candidatura do líder Yashar sem lhe garantir o mandato presidencial, uma coligação ou a confiança do Knesset.

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Avigdor Liberman anunciou segunda-feira, 2 de novembro, que Yisrael Beytenu recomendaria Gadi Eisenkot para formar o próximo governo israelense, relata o Posto de Jerusalém. Este anúncio segue o de Naftali Bennett no domingo. Fortalece a candidatura do líder Yashar sem lhe garantir o mandato presidencial, uma coligação ou a confiança do Knesset.

O anúncio de B , a formação de Bennett e Yair Lapid, esclarece uma primeira questão: a escolha do candidato para este componente da oposição. Não resolve o obstáculo principal. O campo se opôs a Benjamin Netanyahu foi assistido por 48 deputados, em comparação com 53 para o primeiro-ministro cessante. Os outros 19 assentos são mantidos nas configurações árabes.

Essas figuras descrevem relações de poder, não três coalizões já formadas. A maioria absoluta nesta sala de 120 membros é de 61 lugares. Nenhum dos dois campos principais chegou sozinho.

Eisenkot: uma possível maioria para o mandato

As consultas do presidente Isaac Herzog estão programadas para começar na quarta-feira, 4 de novembro, após a apresentação formal dos resultados. Cada formação pode indicar qual dos membros que deseja ver nomeados para formar um governo. O Presidente deve então escolher aquele a quem confiará esta tarefa.

A Lista Comum e Ra Nós ainda temos que esperar por seus passos formais. Além dos 48 assentos da oposição, seus 19 mandatos representariam um potencial apoio de 67 deputados.

Este total não deve ser apresentado como maioria adquirida. Requer recomendações consistentes. Acima de tudo, apoiar um candidato à frente de Herzog não significa aceitar seu programa, entrar em seu gabinete ou garantir-lhe todos os votos parlamentares.

De acordo com o mesmo relatório, Liberman também apoiará Yair Lapid para a Presidência Knesset. Isto é apoio para uma nomeação, não para uma eleição. Nesta ocasião, não foi anunciado qualquer acordo global entre as componentes da oposição.

Confie no Knesset

Por conseguinte, o procedimento tem várias fases distintas. O deputado indigitado tem 28 dias para formar uma equipe do governo. O Presidente pode prorrogar este período por mais 14 dias.

Uma vez estabelecido o seu governo, o candidato deve apresentá-lo ao Knesset. Delineia a sua composição, a divisão das funções ministeriais e as grandes linhas da sua política. Em seguida, pediu a confiança dos deputados. A recomendação presidencial não substitui este passo.

Esta distinção explica porque a progressão de Eisenkot ainda não permite anunciar a partida de Netanyahu. O Primeiro-Ministro cessante permanece no cargo enquanto procura um sucessor. Uma designação abre uma negociação; não estabelece o resultado.

Parceiros ainda separados pelas suas condições

Eisenkot reafirmou, no sábado, 31 de Outubro, os princípios propostos aos futuros parceiros. Estes incluem o caráter judaico e democrático do Estado, os valores da declaração de independência e serviço militar, nacional ou civil para todos. Exige também o reconhecimento do Hamas como uma organização terrorista e a destruição das suas capacidades militares e governamentais em Gaza.

Estas condições não constituem um acordo negociado. Eles devem enfrentar as posições das formações que podem apoiar o governo. Na oposição, Yair Golan defendeu a cooperação com os partidos árabes. Outros funcionários definir linhas vermelhas durante a campanha.

O novo Knesset tomará posse em 10 de Novembro, independentemente do resultado das negociações. Antes desta data, as consultas de 4 de Novembro permitirão medir o apoio efectivo ao Eisenkot para além dos eventuais aditamentos.

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