O Grupo Al Habtoor prepara-se para a venda de todos os seus activos no Líbano após o encerramento das suas operações anunciadas em Janeiro de 2026. Esta nova fase diz respeito a hotéis, propriedades comerciais e residenciais e terrenos. Intervém com base em litígios com o Estado libanês. Nenhum preço, comprador ou programa de transferência foi anunciado. O processo levanta igualmente a questão do futuro dos estabelecimentos e dos empregos, sem permitir concluir uma retirada geral dos investidores estrangeiros.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Grupo Al Habtoor anunciou na segunda-feira 2 de novembro de 2026 a sua decisão de vender todos os seus ativos e investimentos no Líbano. O conglomerado Emirati pretende recentrar-se nos mercados considerados mais estáveis. Esta decisão prorroga a cessação das actividades anunciadas em Janeiro. Não significa que já tenham sido realizadas vendas.

O Conselho de Administração visa uma retirada completa da carteira libanesa. O perímetro inclui hotéis, propriedades comerciais e residenciais, terrenos e outros ativos do grupo. Nenhum comprador, quantidade de atribuição ou calendário de execução está incluído no anúncio.

Al Habtoor organiza levantamento ativo de ativos

O grupo prevê um procedimento estruturado baseado em critérios comerciais. Cada activo será avaliado separadamente. As operações dependem das condições e avaliações do mercado. Por conseguinte, o anúncio não estabelece que um comprador redime o conjunto numa única operação.

A Al Habtoor apresenta esta escolha como resultado de uma revisão estratégica dos seus investimentos. Solicita a estabilidade a longo prazo, a previsibilidade do ambiente empresarial e as perspectivas de crescimento. Não designa um mercado para receber precisamente o produto das vendas futuras.

Dois hotéis em Sin el-Fil no coração da herança

A presença do grupo no Líbano excede um endereço de hotel. Seu portfólio oficial menciona o Al Habtoor Grand Beirute e o Metropolitan Palace Beirute, em Sin el-Fil, na cidade de Beyruth. Estes estabelecimentos combinam espaços de alojamento, restauração e recepção. Suas atividades também dizem respeito a reuniões profissionais e eventos.

A cronologia publicada por Al Habtoor estabeleceu a abertura do Palácio Metropolitano em 2001. Também indica sua reabertura em 30 de dezembro de 2022, com 185 quartos e suítes. Este número descreve o estabelecimento nessa data: não constitui um inventário actualizado dos quartos disponíveis no momento da decisão de venda.

A componente comercial também faz parte deste estabelecimento. Em 25 de abril de 2023, o grupo anunciou o reavivamento do espaço comercial de seu complexo Sin el-Fil sob o nome de The Sooq Avenue. Ele então forneceu um período de graça de 12 meses para os inquilinos. Esta iniciativa destinava-se a facilitar a sua resolução, apesar da crise económica.

O patrimônio histórico também inclui Habtoor Land em Jamhour, Monte Líbano. A cronologia do grupo coloca a operação desse parque de lazer entre 2004 e 2011. Por conseguinte, seria incorrecto apresentar o seu acórdão como uma nova consequência do anúncio de Novembro de 2026. O comunicado de imprensa não apresenta um inventário pormenorizado das parcelas ou interesses a eliminar.

Um encerramento anunciado em Janeiro, sem um balanço social quantificado

Em 28 de janeiro de 2026, Al Habtoor anunciou o encerramento de suas operações no Líbano, incluindo seus hotéis. Ele também anunciou que queria rescindir os contratos de todos os seus empregados no país. O grupo explicou então que estava procurando parar as perdas e proteger seus interesses.

O grupo denunciou prolongada instabilidade, campanhas hostis e ataques públicos contra suas atividades. Ele também criticou as instituições libanesas por não fornecer soluções estruturais e protetoras adequadas. Segundo sua gestão, a acumulação de encargos financeiros e riscos tornou a exploração continuada insustentável. Estas queixas constituem a posição do grupo, não as conclusões de uma decisão judicial.

A escala social da retirada continua a ser difícil de quantificar. No momento do anúncio de Janeiro, uma agência de notícias não tinha recebido uma resposta da sede sobre o número de trabalhadores em causa. O comunicado de imprensa de 2 de Novembro também não fornece qualquer balanço de despedimentos, indemnizações ou pormenores sobre possíveis aquisições de emprego.

A decisão de encerramento, a execução de despedimentos e a eliminação de edifícios são, portanto, etapas diferentes. Os anúncios disponíveis não permitem a data exacta de conclusão de cada um deles, estabelecimento por estabelecimento.

Ameaças denunciadas e esperança de uma recuperação decepcionada

As preocupações de segurança precedem o encerramento geral. Em 11 de junho de 2024, o grupo desistiu de lançar seu canal de televisão do Líbano. Invocou ameaças físicas contra seu fundador e suas equipes, bem como campanhas de difamação. Khalaf Ahmad Al Habtoor explicou então sua segurança e procurou outro país para este projeto. O comunicado também anunciou queixas criminais e civis, sem estabelecer judicialmente a identidade ou responsabilidade dos alegados autores.

No entanto, o discurso não seguiu um caminho puramente negativo. Em uma entrevista publicada pela imprensa saudita em 16 de janeiro de 2025, o líder planejou reviver o centro comercial e Habtoor Land. Ele expressou confiança em Joseph Aoun e Nawaf Salam, exigindo garantias de segurança e governança. Ele disse que manteve os salários durante encerramentos temporários, inclusive durante a guerra e após a explosão do porto.

Estas declarações informam a mudança de rumo, sem constituir uma promessa ainda válida hoje. Em janeiro de 2025, Al Habtoor tornou necessário que os novos líderes tomassem medidas. Em janeiro de 2026, seu grupo considerou que as condições de operação não estavam mais preenchidas. Em Novembro, já não se propõe descontinuar a actividade: decide alienar a propriedade dos seus investimentos.

Fundos bloqueados, outra razão para desengajamento

A retirada também faz parte de uma antiga disputa financeira. Em 26 de janeiro de 2026, Al Habtoor estimou as perdas e danos sofridos no Líbano em mais de US $ 1,7 bilhões. Em especial, questionou as restrições ao acesso e à transferência de depósitos bancários. Por conseguinte, o litígio não se refere apenas à utilização de hotéis ou à rentabilidade operacional. Também diz respeito à disponibilidade de fundos nos bancos libaneses.

Na mesma declaração, a direcção acusou as autoridades libanesas e o Banco do Líbano de prejudicarem os seus investimentos. Ela também os culpou pela falta de medidas corretivas após seus passos amigáveis. O grupo indicou que já tinha notificado o litígio em janeiro de 2024. Esta cronologia distingue o conflito bancário da decisão comercial de vender.

Este montante corresponde a uma estimativa avançada pelo grupo. Não representa o preço cobrado pelos seus bens, o seu valor de mercado ou a compensação já concedida. O aviso de venda não publica qualquer avaliação global para comparar estes dados.

Em 23 de Abril, Al Habtoor anunciou o compromisso de uma arbitragem internacional contra a República Libanesa. Representado por White & Case, ele afirmou que havia enviado seu pedido através do Centro Internacional de Resolução de Litígios de Investimento em Washington. Invocou as proteções previstas no acordo bilateral de investimento aplicável.

Esta abordagem não prejudica a responsabilidade do Estado nem o montante de qualquer compensação. O anúncio de 2 de Novembro não apresenta a venda como resultado de uma resolução do litígio.

Uma partida que não resume todos os hotéis libaneses

A estratégia da Al Habtoor, por si só, não é suficiente para demonstrar uma retirada geral dos investidores estrangeiros. Outros projectos seguem um calendário diferente. O site oficial do Four Seasons Hotel Beirute anuncia uma reabertura no verão de 2027, com 230 quartos e suítes renovados.

O estabelecimento sofreu danos significativos na explosão do porto de Beirute em 4 de agosto de 2020. Sua reabertura, inicialmente anunciada no início de 2026, depende, portanto, da reconstrução e renovação. É sempre uma reabertura esperada, não um estabelecimento já colocado em serviço. Esta perspectiva não compensa automaticamente as consequências da retirada da Al Habtoor. Recorda apenas que as decisões de investimento devem ser examinadas pelas empresas.

Para a carteira da Al Habtoor, a próxima informação decisiva serão os activos efectivamente propostos, os compradores seleccionados e as condições das transacções. O grupo tenciona fornecer mais tarde pormenores sobre o procedimento de transferência.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews