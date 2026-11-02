Intermediários: poder de compra põe Trump à prova

Na véspera das eleições americanas em 3 de novembro, o poder de compra estava pesando na campanha republicana. Os dados mais recentes mostram a inflação energética, sem um aumento uniforme em todas as despesas. Em terras agrícolas, Washington anuncia novos investimentos para fertilizantes. O seu calendário não responde imediatamente às facturas dos operadores. Os inquéritos nacionais medem o descontentamento econômico, mas não permitem que os resultados sejam determinados em cada círculo eleitoral ou o nível de mobilização dos eleitores.

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Na véspera das provas de 3 de novembro de 2026, o poder de compra estava pesando sobre a campanha republicana nos Estados Unidos. Donald Trump passou o último domingo antes das eleições em Iowa e Kansas. Nesses estados agrícolas, como em outros, as despesas diárias e os custos de produção testam seu balanço. A votação vai nomear os membros eleitos do Congresso, não o presidente. No entanto, ele diria que os eleitores de margem política queria deixá-lo.

Na segunda-feira, 2 de Novembro, não houve resultado para transformar o descontentamento económico numa vitória anunciada para a oposição. Os dados disponíveis descrevem a pressão sobre os orçamentos. Eles não determinam a participação ou a escolha final em cada distrito eleitoral.

Intermediários: poder de compra na vanguarda

Um inquérito nacional publicado em 15 de Outubro aborda esta questão. Dos eleitores pesquisados, 85% classificaram a economia como uma das questões mais importantes em seu voto. O custo de vida é de 84%. Essas respostas indicam prioridades, não intenções de votar em uma raça específica.

A pesquisa foi realizada de 8 a 12 de outubro, por telefone e online, entre 1.119 adultos. É baseado em um painel probabilístico. A margem de erro relatada para toda a amostra é de 3,9 pontos. Este quadro nacional proíbe a dedução directa da distribuição de lugares no Congresso. Também não mede quaisquer movimentos durante a última semana da campanha.

Para os candidatos republicanos, o desafio é defender seu registro neste clima. Para os Democratas, denunciar despesas demasiado elevadas não é suficiente. Ainda têm de convencer os eleitores de que as suas propostas podem melhorar a sua situação e depois obter a sua participação.

Gasolina acelera, fornecimento segue outra trajetória

As últimas estatísticas mensais disponíveis antes da votação são para Setembro. Publicado em 14 de Outubro, os preços no consumidor aumentaram 3,7% ao longo de um ano. O aumento foi de 0,6% ao longo do mês, após ajuste sazonal.

Indicador Variação em Setembro de 2026 Preços no consumidor +3,7% superior a um ano Energia +20,4% ano-a-ano Alimentos +2,5% ano após ano Gasolina +9,1 % superior a um mês

O aumento mensal da gasolina representa mais da metade do aumento do índice geral. Por outro lado, o índice alimentar permanece estável ao longo do mês. As compras de alimentos em casa diminuíram 0,1%, enquanto as refeições fora de casa subiram 0,2%.

Estes desenvolvimentos não se contradizem. A estabilização mensal não significa que os preços voltem ao seu nível anterior. Pode coexistir com um aumento anual e com despesas de energia muito mais pesadas. As situações também variam de acordo com o movimento, moradia e composição do domicílio.

Anúncios económicos testados em relação ao calendário

Em particular, a administração procura reduzir os custos agrícolas. Em 22 de Outubro, o Departamento da Agricultura seleccionou oito projectos de fabrico de fertilizantes. Eles representam mais de US $ 1,34 bilhões em investimentos propostos, incluindo aproximadamente 573 milhões de financiamento público. Washington visa aumentar a produção americana e menos dependência de fornecedores estrangeiros. No entanto, estes montantes não constituem um auxílio já pago a cada exploração. Os efeitos esperados sobre os custos dependerá da conclusão dos projectos e da sua execução.

Esta diferença de calendário passa pelo final da campanha. Os eleitores julgam as despesas presentes, enquanto algumas das respostas econômicas prometem efeitos futuros. Na terça-feira 3 de novembro, esta avaliação atenderá as realidades locais da eleição: os candidatos, seus adversários e a mobilização em cada território.

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