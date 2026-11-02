2 novembre 2026
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Karaté: Líbano prepara duas nomeações em novembro

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A Federação Libanesa de Karatê está preparando um mês de novembro marcado por duas competições. Espera-se que uma delegação de onze atletas participe do Campeonato da Ásia Ocidental, realizado em Amã de 11-14 de novembro de 2026. Os testes abrangem três categorias etárias, meninos e meninas. No Líbano, o campeonato nacional terá lugar nos dias 15 e 29 de Novembro no Club Mont La Salle em Ain Saadé. Os preparativos técnicos e organizacionais começaram para estes dois dias separados.

Couverture Sport : le Liban prépare deux rendez-vous de karaté en novembre, avec l’affiche du championnat d’Asie de l’Ouest.
Affiche du championnat d’Asie de l’Ouest de karaté. Crédit : Fédération libanaise de karaté ; mise en page Libnanews assistée par IA.
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O karatê libanês prepara duas nomeações em novembro de 2026. A seleção nacional vai competir no Campeonato da Ásia Ocidental em Amã de 11 a 14 de novembro. O campeonato do Líbano terá lugar nos dias 15 e 29 de Novembro no Monte La Salle em Ain Saade.

Karatê libanês representado em Amã

A concorrência regional diz respeito aos sub-21, aos sub-14 e aos sub-12, rapazes e raparigas. Doze países devem participar: Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. Bahrein, Omã, Iraque, Palestina, Síria e Iêmen completam a lista.

A Federação Libanesa de Karatê, presidida por Moussa Fattouche, formou uma delegação de onze atletas. Elie Aoun, um árbitro asiático, vai liderá-lo. O treinador inclui o treinador nacional Rami Choucair, o treinador Yara Kain e o árbitro asiático Sami Alayli.

Sete rapazes estão incluídos na seleção: Omar Ghazouli, Gabriel Zakhia, Khaled Habbal, Hassan Daouk, Karim Halawi, Charbel Hanna e Salim Chamli. As quatro meninas são Louloua Choucair, Aya Choucair, Lynn Kain e Luna Daouk.

O campeonato nacional em 15 e 29 de novembro

No Líbano, as competições terão lugar em dois dias separados, domingos 15 e 29 de novembro, no Mont La Salle Club. A Federação iniciou os preparativos técnicos e organizacionais para este evento nacional.

Os atletas jogarão títulos locais lá. Estas reuniões também permitirão que os funcionários federais sigam novas gerações de praticantes.

Fonte: Comunicado da Federação Libanesa de Caratê emitido em 2 de novembro de 2026.

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