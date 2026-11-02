Judo: Aquilina Chayeb sétimo em Abu Dhabi

Aquilina Chayeb ficou em sétimo lugar no Grand Slam de Abu Dhabi, na categoria de menos de 78 kg. A classificação oficial confirma esse resultado, obtido em 31 de outubro de 2026. O judokate libanês venceu duas lutas antes de inclinar na quarta-final após uma extensão. Esta participação estende uma temporada marcada por vários pódios internacionais. Também entrou no período de qualificação para os Jogos Olímpicos em Los Angeles 2028, sem garantir um bilhete olímpico.

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Aquilina Chayeb terminou em sétimo no Grand Slam de Abu Dhabi, na categoria de menos de 78 kg. Este resultado aparece no ranking final do evento realizado em 31 de outubro de 2026. O judokate libanês continua sua temporada no circuito internacional.

Aquilina Chayeb ganha duas lutas

O libanês ganhou duas vitórias, contra um adversário belga e depois um australiano. Ela então perdeu na quarta-final para um britânico, após uma prorrogação.

Emma Reid, representante britânica nesta categoria, ganhou uma das duas medalhas de bronze. A vitória voltou a Yelyzaveta Lytvynenko dos Emirados Árabes Unidos, à frente da portuguesa Patricia Sampaio.

François Saadé Junior, diretor da Federação Libanesa de Judô e disciplinas associadas, acompanhou a participação libanesa em Abu Dhabi.

Uma temporada marcada por vários pódios

Em 2026 Chayeb ganhou ouro no European Open na Estônia e bronze no Prague Open. Ela também ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Asiáticos em Nagoya, Japão.

O Grand Slam de Abu Dhabi entrou no período olímpico para Los Angeles 2028, inaugurado em junho de 2026. Os pontos obtidos no circuito contribuem para esta corrida, sem constituir uma qualificação apenas para os Jogos.

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