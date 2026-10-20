PALAIS AUDI, SAYA — O segredo do sabão Aleppo

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PALAIS AUDI, SAYA — O segredo do sabão de Aleppo
No coração dos tradicionais souks de Saida, o Audi Palace abriga o Museu Savon, localizado em uma antiga fábrica do século XVII. Inaugurada em 2000 pela Audi Foundation, reconstrui o fabrico artesanal de sabão com azeite — um saber-fazer milenar com quatro ingredientes, refinado em chaminés durante 6 meses a 3 anos. Ao redor, o Khan El-Francj, construído por Emir Fakhreddine II, e os becos abobadados dos antigos souks continuam a trazer este labirinto de comércio centenário à vida.
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