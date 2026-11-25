No Líbano, a proibição das actividades militares do Hezbollah não substitui o Código Penal nem a verificação dos factos. O que pode a justiça militar examinar?

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No Líbano, a decisão do Conselho de Ministros de 2 de março de 2026 proibiu as atividades militares e de segurança do Hezbollah. A investigação iniciada após a prisão de cinco pessoas no norte levanta outra questão: que atos específicos o promotor acusa cada pessoa, sob que lei, e perante que tribunal? Uma decisão do governo não responde a estas três perguntas no lugar de juízes.

O que o governo decidiu em 2 de março

No relatório publicado pela Presidência do Conselho, o Governo anuncia a proibição das actividades militares e de segurança do Hezbollah, apela à entrega das suas armas e limita a sua actividade à política no âmbito das leis. Esta distinção é essencial: o texto anuncia medidas destinadas a actividades armadas e de segurança, não a dissolução do partido ou a condenação dos seus membros unicamente devido à sua filiação.

A decisão define a direcção do executivo e as medidas que exige do Estado. Os processos penais baseiam-se em qualificações jurídicas e factos imputáveis ao arguido. Para passar de uma declaração política para um registo judicial, é, portanto, necessário estabelecer o que todos teriam feito.

O Código Penal e a jurisdição militar são duas questões distintas

O artigo 307.° do Código Penal existia antes da decisão de 2 de Março. Em particular, penaliza a formação de formações armadas sem o acordo da autoridade, o recrutamento ou equipamento de homens e o fornecimento de armas e munições. A existência deste texto torna impossível concluir que os factos nele descritos foram cometidos. Resta examinar as provas da participação de cada pessoa.

A jurisdição da justiça militar está sob outra lei. O artigo 24.o da Lei da Justiça Militar enumera os casos que podem ser apresentados à sua apreciação, incluindo certas infracções relacionadas com armas e munições de guerra e as que afectam os interesses do exército ou de certos serviços. O ponto decisivo é, portanto, a base do caso, e não a alegada adesão do partido. O Comissário do Governo inicia processos no âmbito da sua jurisdição; A investigação não é confundida com um julgamento ou uma condenação.

Um desafio político não resolve o caso penal

Hezbollah MP Hussein al-Hajj Hassan contesta o uso da decisão de 2 de março no arquivo norte. O seu desafio diz respeito à escolha do executivo e à forma como o considera utilizado. Não aborda a questão dos elementos de prova nem os textos aplicáveis. Por outro lado, o governo não pode deter uma infracção estabelecida unicamente pelo anúncio de que tal actividade já não é tolerada. Estas distinções permitem seguir uma instrução sem prejudicar o resultado.

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