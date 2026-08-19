Salam Nawaf contra as 57 queixas de oposição

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Gebran Bassil quer trazer o governo de Nawaf Salam de volta ao Parlamento com 57 pontos. O Presidente do Movimento Patriótico Livre pede uma sessão de monitoramento público para confrontar o executivo com seus compromissos em reformas, guerra, armas e arranjos de segurança concluídos ou discutidos desde o início de seu mandato. No entanto, a questão vai além do conteúdo dessas queixas. Um ano depois de uma primeira sessão que tinha grandemente renovada confiança no gabinete, Basil deve demonstrar que ele pode agora transformar as críticas acumuladas contra Nawaf Salam em um equilíbrio de força parlamentar. E antes disso, tem de convencer Nabih Berri a chamar a Câmara.

Gebran Bassil já não pede apenas respostas ao governo. Apelou a um confronto perante os deputados. Em uma conferência de imprensa informou em 19 de agosto de 2026, o presidente do Movimento Patriótico Livre (FPC) anunciou que a oposição tinha57 pontos sobre os quais pretende manter o escritório de Nawaf Salam para prestar contasEle convocou uma sessão pública sobre o monitoramento da ação do governo.

A figura dá uma arquitetura para a ofensiva, mas não deve ser dito mais do que as informações disponíveis. Os 57 pontos não foram publicados sob a forma de inventário para detalhar um a um. Por outro lado, Basil identificou claramente as áreas em que pretende questionar o executivo: a implementação das reformas prometidas, a gestão da guerra e as suas consequências, a questão das armas, o acordo-quadro com Israel e, acima de tudo, a possível existência de textos de segurança que não teriam sido tornados públicos.

É esta última questão que confere à ofensiva uma dimensão para além da tradicional controvérsia entre o PLC e o governo.

Bassil quer que Nawaf Salam diga em frente à Câmara setodos os compromissos de segurança assumidos em nome do Líbano são conhecidos pelo Parlamento, ou se existirem anexos, disposições de execução ou documentos complementares em paralelo com os textos oficialmente publicados.

Bassil devolve a promessa de reforma contra Salam

O ataque começa com o próprio nome Nawaf Salam tinha dado seu gabinete: o governo de « reforma e resgate ».

A sua agenda ministerial tinha estabelecido compromissos específicos. Ligava a recuperação do Estado à restauração da sua soberania. Ele prometeu reforçar a independência do judiciário, prosseguir reformas econômicas e financeiras, reestruturar o setor bancário e proteger os direitos dos depositantes. O Governo comprometeu-se igualmente a assegurar um monopólio estatal sobre as armas e a alargar a sua autoridade em todo o país.

Bassil assim ataca a empresa em um critério que ele mesmo não escolheu:a diferença entre este programa e os resultados alcançados.

A fórmula dele está a morder deliberadamente. O governo, disse ele, corre o risco de passar de um governo de « resgate e reforma » para um governo de « alívio »« salvar contra a reforma ».

A acusação não significa que nenhuma reforma tenha sido realizada. É argumentar que a ação do gabinete já não depende do mandato de reforma sobre o qual Nawaf Salam tinha procurado a confiança dos deputados.

O registro judicial também oferece um exemplo concreto da complexidade dessa avaliação. A reforma da organização do poder judiciário progrediu bem até que uma lei fosse aprovada. No entanto, em fevereiro de 2026, o Conselho Constitucional anulou todo o texto, em especial devido a uma violação das exigências constitucionais do Conselho Supremo do Judiciário. Membros da CPL estavam entre os autores de um dos recursos.

O resultado político é paradoxal: o governo pode argumentar que a reforma foi realizada; seus oponentes podem responder que uma das principais reformas institucionais não sobreviveu ao controle constitucional.

Este é exatamente o tipo de confronto que Bassil agora quer realizar na Câmara.

Guerra e armas: o governo enfrenta seus próprios compromissos

De outro modo, a segunda frente é mais sensível, pois diz respeito às armas e à soberania.

O programa governamental não se contentava com formulações gerais. Afirmou o direito do Estado de exercer a sua autoridade sobre todo o território e o princípio de que as armas devem ser da responsabilidade do Estado.

Na sessão parlamentar de julho de 2025, Nawaf Salam tinha clarificado esta linha. Ele tinha defendido a ação do exército ao sul do Litani e afirmou que o governo queria continuar a extensão da soberania do estado para o norte e sul do rio.

Basil, no entanto, não aborda o caso a partir de uma defesa do status quo militar. Suas posições anteriores mostram que ele também considera que o problema das armas deve ser resolvido. Em especial, as suas preocupações de divergênciao método, as contrapartes obtidas pelo Líbano e as condições em que os compromissos são assumidos enquanto Israel mantém posições no território libanês.

No início de 2026, ele descreveu as negociações em curso como concessões e defendeu a ideia de uma estratégia libanesa para recuperar simultaneamente os direitos do Líbano e abordar a questão das armas do Hezbollah.

Então a pergunta que ele faz ao governo é menos « temos que resolver o problema das armas? » do que é« que o Líbano aceitou resolver, de acordo com que calendário e contra que obrigações israelenses? »

Esta distinção é essencial para compreender a sua ofensiva.

O verdadeiro ponto sensível: existe outro texto?

A terceira frente diz respeito ao acordo-quadro e à sua componente de segurança.

O debate não é teórico. No final de junho de 2026, as informações divulgadas sobre o acordo já previam que o exército libanês recuperaria gradualmente o controle do território e que as modalidades concretas seriam especificadas por um mecanismo de segurança. Esta componente deverá abordar, nomeadamente, os mecanismos de verificação, a implantação e a execução dos compromissos no terreno.

Nas semanas seguintes, circularam informações contraditórias.

Os meios de comunicação publicaram o que apresentaram como elementos de« complemento seguro »por vezes descrito como um segredo. Os relatórios atribuídos a fontes israelitas incluíam mecanismos de verificação, o desmantelamento de infra-estruturas militares e as condições para uma retirada progressiva de Israel.

Mas nem todas essas versões poderiam ser autenticadas independentemente.

Mais importante,a presidência libanesa negou publicamente, no início de agosto, a existência de um « complemento secreto de segurança ».

É nesta área de contradição que Bassil coloca sua pergunta.

Não basta, portanto, escrever que o chefe da CPL acusa o governo de ter assinado um acordo secreto. Tal afirmação iria além do estabelecido. O que ele quer é politicamente mais preciso:que o governo compareça perante o Parlamento e declare oficialmente quais os textos existentes, que foram aprovados, que ainda estão em negociação e se os documentos de execução acompanham o acordo publicado.

A diferença é fundamental.

A sessão parlamentar poderia transformar uma controvérsia alimentada por vazamentos e negações em uma questão institucional dirigida diretamente ao primeiro-ministro.

Bassil já tentou: em 2025, Salam ganhou

Esta ofensiva tem um precedente que não pode ser ignorado.

Em 15 e 16 de julho de 2025, o Parlamento já havia dedicado dois dias ao controle do governo Salam. Mais de 50 deputados solicitaram a palavra. As armas, a soberania, as reformas, os serviços públicos e a situação económica dominaram as intervenções.

Bassil havia então indicado que seu grupo tinha enviado uma série de perguntas ao governo que ele achava não receber respostas satisfatórias.

Nabih Berri tinha-lhe dado uma indicação processual muito clara:transformando questões em questionamentosse ele quisesse ir mais longe.

Bassil tinha finalmente pedido um voto de confiança.

O resultado foi claro:69 deputados renovaram sua confiança no governo, 9 votaram contra e 4 se abstiveram.As nove vozes hostis corresponderam aos deputados do bloco de Basílio presentes nesta batalha.

Este precedente altera a leitura da ofensiva de 19 de agosto de 2026.

A questão não é simplesmente se Bassil pode colocar Nawaf Salam em apuros em um discurso. Já o enfrentou no Parlamento e, aritmicamente, perdeu.

Para que a nova iniciativa seja um teste real para o Primeiro-Ministro, uma mudança deve ter ocorrido desde julho de 2025:os deputados que apoiaram Salam devem agora concordar em contestá-la com a CPL, ou, pelo menos, submeter a sua acção a um controlo muito mais severo.

É precisamente isso que os 57 pontos devem permitir.

Das perguntas às perguntas: o procedimento conta

A diferença entre uma pergunta e uma pergunta não é apenas semântica.

O controlo parlamentar permite que os deputados questionem o Governo sobre as suas acções. Mas um inquérito abre uma sequência politicamente mais pesada. Após as respostas do governo e o debate, a discussão pode levar à questão da confiança.

Bassil conhece essa mecânica desde que a usou em julho de 2025.

O seu novo pedido visa, portanto, transferir as críticas acumuladas desde então de uma fase política para uma fase institucional. Os 57 pontos devem ser objecto do debate; o encontro público deve ser o palco; A questão da confiança é, no fundo, o instrumento de pressão final.

Mas Basil não controla o procedimento sozinho.

Nabih Berri tem a primeira chave

É aqui que entra o Nabih Berri.

Obviamente, o Presidente da Câmara não decide o conteúdo das respostas de Nawaf Salam nem o voto dos deputados. No entanto, tem um poder decisivo sobre a organização do trabalho parlamentar.

Sem convocação, os 57 pontos continuam a ser um processo de oposição.

Com uma sessão de exibição, eles se tornam perguntas que o governo deve responder publicamente sob os olhos da Câmara.

O papel de Berri é ainda mais interessante porque suas relações com Bassil não podem mais ser reduzidas ao seu antigo confronto. Em 30 de junho de 2026, os dois homens se conheceram em Ain al-Tinah. Bassil havia então indicado que compartilhou com Berri várias preocupações, incluindo a recusa de um confronto interno e a necessidade de proteger a instituição militar.

Berri também expressou as suas reservas quanto à forma como o acordo-quadro deve ser tratado institucionalmente.

Isso não significa de modo algum que ele irá adotar as 57 queixas da CPL. No entanto, isto significa quealgumas perguntas de Basil sobre acordos de segurança e seu tratamento institucional não estão completamente isoladas no cenário político.

O Presidente está, portanto, numa posição específica. A convocação da sessão permitirá ao Parlamento assumir questões que foram amplamente discutidas entre o Governo, a Presidência, os negociadores e os mediadores estrangeiros. Mas a mesma reunião forneceria a Basil a plataforma que ele está exigindo para transformar sua oposição em uma ofensiva organizada.

As 57 queixas também vão testar a oposição

Este é, em última análise, o paradoxo da iniciativa.

Nawaf Salam será testado se a sessão ocorrer, mas Gebran Bassil também será testado.

O precedente de julho de 2025 mostrou que poderia forçar o Parlamento a votar sobre o governo sem conseguir reunir-se para além do seu próprio lado. O gabinete então recuperou uma legitimidade parlamentar confortável com 69 votos.

Em agosto de 2026, a situação era diferente. O acordo-quadro, as operações militares no Sul, as discussões sobre armas, as questões sobre as modalidades de segurança e as dificuldades das reformas multiplicaram as questões de desafio.

Massomar o descontentamento não é suficiente para fazer oposição.

Alguns deputados podem criticar os termos do acordo de segurança, apoiando simultaneamente Nawaf Salam. Outros talvez culpem o governo por não se mover suficientemente rápido no monopólio de armas. Ainda outros podem desafiar seu histórico econômico sem causar uma crise governamental.

Os 57 pontos anunciados por Bassil terão, portanto, uma função muito concreta se chegarem à Câmara: forçar estes diferentes críticos a contar.

A sessão então mediria duas razões de potência de cada vez. O primeiro diz respeito a Nawaf Salam: quantos dos 69 votos que o apoiaram em julho de 2025 permaneceriam atrás de seu governo após outro confronto em seu registro? O segundo diz respeito a Bassil: pode ele finalmente transformar uma série de críticas partilhadas por diferentes campos numa estratégia parlamentar comum?

Por enquanto, este duplo teste permanece suspenso de uma decisão mais imediata. Os 57 pontos existem politicamente, Bassil pede para seu exame publicamente e o precedente de 2025 mostra o quão longe uma sessão de controle pode levar. Cabe agora a Nabih Berri decidir se este confronto irá realmente entrar no hemiciclo.