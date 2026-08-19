Beirute-Damas: a nova relação com o teste

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A transferência para a Síria do General Adel Issa, ex-oficial militar sênior sob Bashar Al-Assad, é um primeiro teste concreto para a relação que Beirute está tentando reconstruir com as novas autoridades de Damasco. Uma versão descreve a decisão libanesa como aplicando a convenção judicial bilateral de 1951. Outro relatório referiu-se à pressão síria para acelerar o processo. Esta divergência vai além do destino de um homem: levanta a questão que agora irá acompanhar cada questão sensível entre os dois países. Poderá o Líbano desenvolver uma estreita cooperação com o seu vizinho sem recriar os mecanismos de influência e as relações assimétricas que marcaram a sua história recente?

A mudança de poder em Damasco após a queda de Bashar Al-Assad em dezembro de 2024 tem perturbado as relações entre o Líbano e a Síria sem eliminar os problemas acumulados entre os dois estados. Os interlocutores mudaram. Os arquivos ainda estão aqui.

Passagens fronteiriças e clandestinas, cooperação em matéria de segurança, detidos sírios no Líbano, desaparecidos libaneses na Síria, líderes do antigo regime procurado pelas novas autoridades, pessoas processadas pela justiça libanesa e presentes no território sírio: quase todas as áreas sensíveis agora exigem a construção de novos procedimentos.

Esta situação é única. Beirute e Damasco não devem apenas abrir uma nova fase diplomática. Devem determinar o que pode ser retido da antiga arquitectura jurídica, o que tem de ser renegociado e, acima de tudo, como evitar que as práticas passadas sobrevivam à mudança de regime.

O caso Adel Issa intervém exactamente neste lugar.

O ex-general sírio, que comandou a 17a divisão do exército sob o antigo regime, tinha fugido da Síria após a queda de Bashar Al-Assad. Entrou ilegalmente no Líbano e foi preso em 8 de agosto de 2026, depois de viajar para a embaixada síria em Beirute. Damasco alega isso por acusações de crimes cometidos durante a guerra síria, particularmente nas áreas de Deir ez-Zor e Raqqa. Ele contesta as acusações contra ele.

O Líbano finalmente aceitou sua transferência para a Síria. Este é o primeiro caso desta natureza relativo a um antigo alto funcionário militar do regime de Assad desde a sua queda.

Mas a forma como esta decisão foi tomada já foi debatida.

Adel Issa, duas versões da mesma decisão

Uma primeira versão apresenta a transferência como resultado de um processo judicial baseado num texto perfeitamente identificável:convenção Judiciária entre o Líbano e a Síria em 1951.

Esta Convenção organiza a extradição entre os dois países. O seu princípio geral prevê a possibilidade de devolver uma pessoa procurada quando estiverem reunidas as condições estabelecidas no texto. Foi nesta base que o caso sírio relativo a Adel Issa foi examinado pelos tribunais libaneses.

Além disso, o procedimento não consistia numa entrega imediata às autoridades sírias.

Na sequência da transmissão do processo por Damasco, o Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, o juiz Jamal Hajjar, interrogou Adel Issa e ordenou a sua continuação da detenção durante o exame do pedido de extradição. Por conseguinte, o caso devia ser submetido à autoridade judicial libanesa antes de qualquer decisão de transferência.

Esta cronologia apoia a leitura institucional do caso: a Síria pede, o Líbano examina e a justiça libanesa decide de acordo com o quadro aplicável.

No entanto, uma segunda versão publicada em 19 de agosto introduz um elemento diferente. De acordo com a imprensa,Damasco pressionou Beirute para acelerar a entrega de Adel Issa.

Isto não significa que o quadro jurídico de 1951 teria sido excluído. Levanta outra questão: as condições políticas que envolvem a sua aplicação.

Os dois elementos não são necessariamente incompatíveis. A extradição pode ter uma base jurídica e estar sujeita a procedimentos diplomáticos insistentes. Mas no contexto libanês-sírio, a distinção é politicamente importante.

Pois o verdadeiro teste não é apenas se Damasco pode reivindicar um fugitivo. É para determinarcomo a demanda síria entra no sistema libanês, que a examina e mantém o poder de dizer sim ou não.

A Convenção de 1951 sobrevive às mudanças de regime

O caso em primeiro lugar destaca uma realidade jurídica muitas vezes mascarada por distúrbios políticos: a partida de Bashar Al-Assad não apagou os acordos entre os dois estados.

A convenção judicial de 1951 foi décadas antes do regime de Assad. Pertence à relação entre a República Libanesa e o Estado sírio, não à relação entre Beirute e um determinado governo sírio.

O texto organiza, nomeadamente, a extradição, a assistência judiciária mútua e certos procedimentos entre os dois países. Prevê condições e excepções. A extradição pode ser recusada em certos casos, por exemplo quando a infracção é de natureza política. A nacionalidade da pessoa procurada fica igualmente sujeita às condições estabelecidas no processo.

A Convenção proporciona assim a Beirute e Damasco uma base existente numa altura em que as novas autoridades sírias multiplicam as exigências relacionadas com os responsáveis pelo antigo regime.

Mas ela não resolve tudo.

A partir de 2025, ambos os governos têm trabalhado precisamente noum novo quadro judicialpara lidar com problemas que o antigo sistema já não permite ser satisfatoriamente resolvido.

O arquivo principal diz respeito aos muitos cidadãos sírios detidos em prisões libanesas.

Damasco deseja recuperar alguns desses detidos e permitir que pessoas condenadas continuem suas sentenças na Síria. No entanto, Beirute estabeleceu limites. Entre outras coisas, as discussões centraram-se no destino dos envolvidos na morte de militares ou civis libaneses e em alguns outros crimes graves.

O Governo libanês insistiu num princípio: a cooperação deve respeitar as decisões da justiça libanesa e a soberania de ambos os Estados.

O caso Issa intervém, assim, enquanto o antigo e o novo sistema coexistem:a Convenção de 1951 continua a servir de base para determinadas extradições, enquanto Beirute e Damasco negociam um mecanismo mais adaptado aos problemas que surgiram desde a guerra síria e a queda do antigo regime.

A verdadeira aposta: impedir o retorno de circuitos paralelos

Esta questão jurídica tem uma dimensão política no Líbano que não se reflecte numa relação bilateral ordinária.

Durante a presença síria no Líbano, as relações entre os dois países nem sempre passaram pelas instituições previstas para uma relação entre Estados soberanos. Dispositivos de segurança, políticos e redes de influência tinham seus próprios canais.

A retirada das tropas sírias em Abril de 2005 terminou com a presença militar. O estabelecimento formal das relações diplomáticas e a abertura das embaixadas em 2008 foram, então, um grande passo em direção a uma clássica relação Estado-Estado.

Mas o legado político e de segurança não desapareceu instantaneamente.

É por isso que as informações sobre as « pressão » sírias têm uma ressonância particular em Beirute.

O problema não é que a Síria defenda as suas exigências. Todos os Estados tomam medidas diplomáticas para obter decisões favoráveis. A linha vermelha está localizada em outro lugar:uma abordagem síria não deve substituir a decisão de um juiz, ministro ou instituição libanês competente.

No caso de Adel Issa, o processo judicial seguido por Beirute é, portanto, pelo menos tão importante quanto o resultado final.

Oferece um possível modelo para o conjunto: Damasco transmite um pedido documentado; Líbano deve examiná-lo; seus juízes verificam as condições legais; o executivo intervém dentro dos limites de seus poderes; a decisão é então executada.

É esta banalização de procedimentos que, paradoxalmente, constituiria a transformação mais profunda da relação libanesa-síria.

Prisioneiros abrem um arquivo muito maior

No entanto, Adel Issa é apenas um caso individual numa negociação judicial mais complexa.

As discussões entre os Departamentos de Justiça dos dois países centram-se em várias categorias de indivíduos cujas situações jurídicas diferem.

Há primeiros sírios detidos ou condenados no Líbano. Damasco quer resolver a sua situação e obter a transferência de parte deles. Beirute, no entanto, recusou-se a permitir que esta questão conduzisse a uma libertação geral ignorando os crimes cometidos no Líbano.

Depois, há o povo procurado pela nova justiça síria para o seu papel sob o regime de Assad que teria encontrado refúgio no Líbano.

O caso Issa mostra que Damasco pretende usar mecanismos de extradição para recuperá-los.

Mas a cooperação deve funcionar em ambas as direcções.

O Líbano apela também à Síria para que procure as pessoas pela sua própria justiça. As discussões judiciais incluíram, portanto, o princípio de procurar fugitivos que haviam deixado o território libanês para a Síria e sua rendição às autoridades libanesas quando as condições foram cumpridas.

Esta reciprocidade é politicamente essencial.

Uma nova relação em que Beirute sistematicamente entregaria a Damasco as pessoas solicitadas sem cooperação síria em seus próprios arquivos em breve retomaria uma impressão de assimetria.

Os desaparecidos e os assassinatos, a outra dívida do passado

A cooperação não se limita às pessoas actualmente detidas ou procuradas.

Beirute convida igualmente as novas autoridades sírias a transmitirem as suas informações sobrelibanês desaparecido ou detido na Síria, um dossiê que vem envenenando as relações bilaterais há décadas.

Os debates judiciais centraram-se também nas informações disponíveis nos arquivos sírios sobre as operações de segurança no Líbano durante o período de Assad, incluindo assassínios políticos.

As novas autoridades sírias comprometeram-se, através de intercâmbios bilaterais, a procurar e a transmitir as informações disponíveis sobre estes casos.

Este compromisso poderia tornar-se um dos testes mais significativos de ruptura com o antigo regime.

Damasco possui arquivos ou informações que o Estado libanês não tinha acesso. Por conseguinte, a sua transmissão não se limitaria à cooperação judiciária. Abrangeria parte das responsabilidades históricas entre os dois países.

A nova relação envolve, assim, uma troca implícita: a Síria apela ao Líbano para que coopere sobre os fugitivos do antigo regime e os detidos sírios; o Líbano apela à Síria para que coopere sobre os seus desaparecidos, assassinatos políticos e próprios fugitivos.

A fronteira será o teste diário da relação Beirute-Damas

O segundo grande canteiro de obras está no mapa.

O Líbano e a Síria têm uma fronteira de quase 375 quilómetros. Parte da estrada passa por áreas montanhosas de difícil controle, onde as rotas informais há muito permitem a circulação de pessoas, mercadorias, combustível e armas.

A mudança de regime em Damasco mudou os atores presentes do lado sírio. Ele não removeu os problemas.

Os incidentes fronteiriços desde 2025 demonstraram a necessidade de mecanismos de comunicação entre os dois exércitos e os serviços relevantes. Uma crise local pode assumir rapidamente uma dimensão política se não houver um canal institucional para determinar o que aconteceu e organizar uma resposta.

A delimitação da fronteira continua a ser uma questão estrutural.

Na opinião de Beirute, esclarecer que a fronteira reforçaria o controle territorial e reduziria áreas ambíguas. Para Damasco, isso ajudaria a estabilizar sua fronteira ocidental, já que as próprias autoridades procuram reconstruir as instituições sírias.

A luta contra o contrabando é um interesse comum, mas não necessariamente pelas mesmas razões.

O Líbano quer limitar as perdas fiscais, o tráfico e os movimentos de armas. A Síria quer controlar as redes que atravessam o seu território e afirmar a autoridade do novo poder. Esta convergência cria uma área concreta de cooperação, desde que, mais uma vez, passe pelas instituições.

A passagem de fronteiras é também uma questão económica

No entanto, reduzir a fronteira à segurança seria um erro.

A Síria é a única passagem terrestre do Líbano para a Jordânia, Iraque e os mercados do Golfo. Por conseguinte, o funcionamento das estradas e das fronteiras reveste-se de uma importância directa para os exportadores, transportadores e a economia libaneses.

A padronização com Damasco pode facilitar o movimento de mercadorias e reduzir os obstáculos acumulados durante os anos de guerra.

Pode igualmente reabrir discussões sobre trânsito, direitos de passagem, infra-estruturas rodoviárias e cooperação aduaneira.

Esta dimensão económica dá a ambos os governos uma razão adicional para estabilizar a sua relação. Recorda, acima de tudo, que uma relação libanesa-síria normalizada não pode ser construída unicamente em torno da segurança e dos prisioneiros.

Normalizar sem retornar à normalidade antiga

É finalmente toda a ambiguidade da nova fase.

O Líbano precisa de uma relação funcional com Damasco. A geografia torna impossível uma política de indiferença. As fronteiras, o comércio, a segurança, os detidos e os movimentos da população exigem que ambos os Estados trabalhem em conjunto.

Mas Beirute deve simultaneamente demonstrar que a normalização não significa um retorno às práticas que esvaziaram a relação institucional de seu significado.

A transferência de Adel Issa é mais que um ponto de viragem. A decisão tem uma antiga base jurídica e foi examinada pelos tribunais libaneses. Ao mesmo tempo, notícias da imprensa indicam uma vontade síria de acelerar a execução. As duas leituras colocam o debate precisamente onde deveria estar: não sobre a existência de uma relação com Damasco, mas sobre as regras que o governam.

Casos futuros serão ainda mais difíceis. Ambos os governos devem avançar com um novo acordo judicial, determinar o destino dos detidos sírios no Líbano, lidar com pedidos mútuos de fugitivos, obter respostas sobre os desaparecimentos e assassinatos do período de Assad, assegurar passagens e progressos na fronteira.

O verdadeiro indicador da nova relação Beirute-Damas será então simples: quando surgir um desacordo, será a decisão final tomada num ministério, perante um juiz e de acordo com um acordo conhecido, ou dependerá novamente de uma relação de poder político? Após o caso de Adel Issa, as negociações sobre os detidos e a fronteira fornecerão as próximas respostas.