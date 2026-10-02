« Saint-Antoine de Kozhaya, a caverna milagrosa Na entrada do Vale de Qadisha, este mosteiro foi fundado no quarto século por Santo Hilarion. Assento do Patriarcado Maronita no século XII, seu nome..

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« Saint-Antoine de Kozhaya, a caverna milagrosa

Na entrada do Vale de Qadisha, este mosteiro foi fundado no quarto século por Santo Hilarion. A sede do patriarcado maronita no século XII, seu nome siríaco significa « os tesouros da vida ».

Sua igreja ocupa uma caverna natural. Em 1610, o Psautier de Qozhaya foi impresso, o primeiro livro bem conhecido impresso com personagens móveis em todo o Levante Otomano. E na entrada do mosteiro, as cadeias suspensas recordam uma antiga tradição: a dos doentes do espírito que ali foi trazido, na esperança de curar depois de uma noite de oração.

Como local de peregrinação, Kozhaya permanece um dos corações espirituais do Vale Santo de Qadisha, classificado na UNESCO desde 1998.

Vale de Qadisha, Líbano

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