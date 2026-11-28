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Sabias disso? lontras na Bekaa
Observações em Aammiq e Anjar documentam a presença da lontra Eurásia no Líbano. Eles não constituem um censo. O animal de imagem foi fotografado na Hungria; as outras duas visões mostram Aammiq e Anjar. https://libnanews.com/você conhece a lontra-deusasia-vit-also-in-la-bekaa/
Hungria (Otter), 2010: Bouke dez Cate, CC BY 4.0. Aammiq, 2013: Hichamelzein, CC BY-SA 4.0. Anjar, 2008 : Vyacheslav Argenberg / Vascoplanet, CC BY 4.0. Commons, arquivos recuperados; adaptações sob as mesmas licenças: https://creativecommons.org/licensas/by/4.0/ e https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/.
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