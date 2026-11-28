O Senado quer que os centros de dados paguem os custos adicionais que impõem à rede eléctrica. O Parlamento ainda não aprovou esta versão.

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Quem tem de pagar quando um centro de dados exige que um fornecedor de electricidade reforce a sua rede? Em uma reforma adotada em 19 de novembro por 62 votos para 33, o Senado dos EUA quer atribuir o custo extra para as empresas por trás desses investimentos, em vez de para outros assinantes. A Câmara dos Representantes recebeu a versão alterada do HR 2347 em 24 de novembro. No dia 28 de Novembro, não foi anunciada qualquer votação do Parlamento sobre esta versão.

Centros de dados: quem paga o reforço da rede?

O projecto distingue a transmissão de electricidade pela rede e a tarifação do serviço prestado ao centro de dados. No primeiro nível, a Comissão Federal de Regulação da Energia, FERC, seria responsável pela revisão das suas regras pautais. Os clientes visados devem pagar a sua parte da rede existente e os custos adicionais de transporte. Os montantes assim recuperados seriam deduzidos das receitas a cobrar para esta rede, a fim de evitar a cobrança de outros utilizadores pela segunda vez.

No segundo nível, o texto estabelece uma protecção mínima para os outros utilizadores: o custo adicional evitável se um centro de dados não for servido não pode ser cobrado à sua factura. O cálculo pode incluir a infraestrutura de produção, armazenamento e transporte ou distribuição necessária no local. Por conseguinte, a questão ultrapassa o preço dos quilowatts de horas consumidos: diz respeito também aos investimentos empenhados em satisfazer a nova procura.

O regime prevê igualmente a recuperação dos restantes custos se o operador rescindir o seu contrato antes da amortização. Antes de construir ou reforçar as instalações necessárias, o fornecedor deverá solicitar garantias ou contribuições financeiras. As autoridades estatais manteriam uma margem de decisão sobre as tarifas de retalho dentro dos limites fixados no texto.

Porque é que o Parlamento ainda tem de governar

O HR 2347 é idêntico ao texto aprovado nesta Assembleia em 27 de Abril. O seu conteúdo não é. A versão de Abril tratou do tratamento fiscal de certas compensações, sem componente energética. Os senadores adotaram uma emenda alternativa que mantém uma divisão dedicada a essa questão fiscal e acrescenta uma reforma muito mais ampla sobre autorizações ambientais e infraestrutura energética.

Esta utilização de um veículo legislativo já adoptado pela assembleia não constitui a aprovação do novo conteúdo. A reforma deve ainda obter o acordo de ambas as câmaras sobre o mesmo texto antes de poder ser enviada ao Presidente. Caso o texto entre em vigor no Estado, a FERC disporá de 90 dias para rever a sua política de preços dos transportes e iniciar o procedimento de regulamentação. O prazo para a adopção da regra final seria de um ano a contar da proposta de regulamento.

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