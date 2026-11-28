Autor da publicação, rede social, Google ou polícia: passos para solicitar a remoção de uma foto de criança ou para relatar um perigo no Líbano.

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No Líbano, a remoção de uma foto de uma criança colocada online não é uma loja de balcão único. O autor da publicação pode suprimi-la, uma plataforma pode retirá-la sob suas regras e a justiça pode ser apreendida. Remover a publicação, impedi-la de aparecer no Google e relatar uma ameaça são três etapas distintas.

Iniciar com onde a imagem é publicada

Se for uma foto comum publicada por um parente, escola, associação ou mídia, o primeiro contato é muitas vezes a conta ou gerente de página. Um pedido específico, indicando a ligação da publicação e explicando por que motivo a criança é identificável ou exposta, permite solicitar não só a retirada, mas também a cessação das transferências pela conta em causa. Esta abordagem não é adequada se o contacto com a pessoa for susceptível de agravar o perigo ou alertar um alegado explorador.

Se o autor não responder, ou se a publicação circular em várias contas, o representante legal pode passar através das formas de privacidade de cada plataforma. Remova o conteúdo na fonte e remova-o de um resultado de pesquisa são duas operações separadas. A exclusão de uma publicação também não apaga cópias já circuladas por outras contas.

Para uma foto não explícita, o menor ou seu representante pode pedir ao Google para removê-la de seus resultados. O formulário pede o endereço da imagem em si, e não apenas o endereço da página. O Google inclui uma exceção para imagens de interesse público. Uma remoção remove os resultados e miniaturas do Google, mas não o arquivo do site host.

O direito à privacidade não desaparece num local público

O artigo 16.o da Convenção sobre os Direitos da Criança protege a privacidade, honra e reputação da criança. No Líbano, a Lei 81 de 2018 regula o tratamento de dados pessoais. Num aviso emitido em 24 de Novembro, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos recomendou o reforço das garantias de privacidade, incluindo no espaço digital. Este parecer diz respeito a uma proposta de lei: ela própria não introduz uma nova solução. A Comissão Parlamentar dos Direitos do Homem adiou a análise do texto até quinta-feira, 3 de Dezembro, às 10H00, hora de Beirute, ou 10H30, por falta de quórum. Ao mesmo tempo, as restrições que protegem a imagem de menores envolvidos em processos judiciais têm seu próprio âmbito de aplicação.

A análise deve distinguir uma foto de anomalia, uma imagem que revele um endereço ou uma situação de vulnerabilidade, e uma publicação que se relacione com assédio ou exploração. Fazer um rosto borrado nem sempre é suficiente: um uniforme, um nome na legenda ou lugar indicado ainda pode identificar a criança.

Se houver perigo ou exploração, não retransmitir

Em caso de suspeita de ameaça, chantagem ou exploração sexual, a publicação deve ser prontamente comunicada à plataforma e às autoridades. As Forças de Segurança Interna dirigem o seu serviço de reportagens « Balligh » e reportam-se em 01 293 293 ao Cybercrime Bureau. Não é necessário baixar ou transferir uma imagem potencialmente abusiva, mesmo para alertar a comitiva. O link, nome da conta e hora do achado podem ajudar a localizá-lo sem recirculá-lo. Em caso de chantagem, os ISPs recomendam que a ameaça seja relatada sem ceder aos pedidos do autor.

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