Um tribunal de Missouri aprovou um acordo coletivo sobre queixas relacionadas ao Roundup nos Estados Unidos. A Monsanto, subsidiária da Bayer, planeia uma contribuição máxima de 7,25 mil milhões de dólares em 21 anos. A decisão continua sujeita a recurso e não constitui um reconhecimento de responsabilidade.

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Um tribunal em Saint-Louis, Missouri, aprovou na sexta-feira, 20 de novembro, um acordo coletivo sobre denúncias relacionadas à capina Roundup nos Estados Unidos. A Monsanto, subsidiária da Bayer, planeia gastar até 7,25 mil milhões de dólares em 21 anos. A decisão pode ainda ser objecto de recurso e o acordo não implica o reconhecimento da responsabilidade.

Limite máximo de financiamento, não pagamento imediato

O tribunal deu sua aprovação final ao acordo apresentado em fevereiro, após a aprovação provisória inicial em março. Esta etapa valida o mecanismo ao nível do tribunal que dele é apreendido; No entanto, não torna a decisão irrevogável. A Bayer afirma que, em caso de recurso, os pagamentos subsequentes da Monsanto seriam suspensos até à sua liquidação. O valor de 7,25 mil milhões de dólares corresponde ao limite acumulado das contribuições, incluindo os montantes já pagos. Não corresponde a um montante imediatamente disponível nem a um montante distribuído igualmente entre as pessoas em causa.

Os regulamentos aplicam-se a pessoas que afirmam ter sido expostas ao Roundup nos Estados Unidos antes de 17 de fevereiro de 2026 e que foram, ou serão, diagnosticados com linfoma não-Hodgkin em certas condições. Para diagnósticos futuros, a Bayer indica um período de 16 anos após a entrada em vigor do Acordo. Este período não é confundido com o máximo de 21 anos durante o qual a Monsanto pode ser chamada a financiar o regime. O administrador do regulamento estabelece critérios de elegibilidade e montantes variáveis, dependendo do registro, incluindo exposição e diagnóstico. Por conseguinte, cada pedido individual não está sujeito a aprovação.

A convenção colectiva e o acórdão Durnell não respondem à mesma questão

O acórdão do Missouri segue uma decisão separada do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, proferida em 25 de junho no processoMonsanto versus DurnellO Tribunal de Justiça considerou que a lei federal impedia a Monsanto de proceder com base no referido queixoso: a ausência no rótulo de um aviso que o quadro federal não exigia. Ela revogou a decisão do Tribunal de Recurso de Missouri e remeteu o caso de volta para ela.

O acórdão diz respeito à possibilidade de impor uma menção adicional pela lei de um Estado americano. Não constitui uma conclusão médica quanto à origem do linfoma do queixoso e não exclui, por si só, qualquer outra forma de recurso. O acordo aprovado em Saint-Louis responde a outra pergunta: as condições em que as reivindicações podem ser compensadas por um arranjo coletivo, sem que a empresa admita a falta.

O calendário dos pagamentos depende agora dos recursos

O administrador do acordo declara que a entrada em vigor não é automática: depende do termo dos prazos de recurso ou do resultado de quaisquer recursos. O tribunal disponibiliza o acórdão e uma lista dos pedidos válidos de retirada do grupo. As pessoas desta lista não se encontram na mesma situação que aquelas que simplesmente contestaram os termos do acordo pelos restantes membros do grupo.

O acórdão também não altera as regras europeias. Na União Europeia, o glifosato permanece aprovado como substância ativa até 15 de dezembro de 2033, sob reserva de condições. A autorização dos produtos que os contêm está sujeita a um exame separado pelos Estados-Membros. Por um lado, o Missouri decidiu um acordo de compensação dos EUA; por outro, as autoridades europeias decidiram a utilização de produtos fitofarmacêuticos.

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