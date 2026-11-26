Em Aammiq e Anjar, as observações remontam às décadas de 1960 e 1970. Vídeos e depois uma armadilha fotográfica documentaram a presença da lontra da Eurásia, sem permitir criptografar sua população no Líbano.

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Em Aammiq e Anjar, as observações remontam às décadas de 1960 e 1970. Vídeos e depois uma armadilha fotográfica documentaram a presença da lontra da Eurásia, sem permitir criptografar sua população no Líbano.

Em meados dos anos 2000, os restaurantes de Anjar mostraram vídeos de naturalistas filmados perto de suas lagoas de trutas. Havia lontras adultas a vir buscar a comida. Para os donos, eram peixes perdidos. Para a Sociedade para a Proteção da Natureza no Líbano (SPNL), que estudava as zonas húmidas de Anjar e Kafr Zabad, essas imagens documentavam um mamífero que os pesquisadores raramente viam.

De pântanos de Aammiq a bacias de Anjar

Em um estudo publicado em 2019, pesquisadores do SPNL traçam um relatório da lontra da Eurásia em 1967 (Lutra lutra) nos pântanos de Aammiq, oeste de Bekaa. Um dos autores, Ghassan Ramadan-Jaradi, relata suas próprias observações entre 1970 e 1972, quando ele juntou aves em Aammiq e Anjar. Ele viu a lontra em ambos os setores. Em 2013, uma armadilha fotográfica registrou uma perto de uma bacia nas áreas de Anjar e Kafr Zabad.

Estas observações não traçam um mapa contínuo da sua presença. Em 1971, os pântanos de Aammiq e o córrego alimentando-os estavam secos no verão. Os naturalistas consideram que as lontras ganharam áreas ainda na água através do Litani e seus afluentes. Ambas as zonas húmidas estão ligadas ao mesmo sistema hidrográfico, mas nenhum animal pode confirmar esta rota.

Uma lontra filmada não representa uma população inteira

Perspectivas em 2014 e 2015 encontraram lontras em Anjar sem pistas em Aammiq. Este contraste fornece informações sobre os sites visitados nessas datas. Ele não diz se a lontra deixou Aammiq há muito tempo ou quantos animais viviam no vale. Diversas impressões podem pertencer ao mesmo indivíduo; Inversamente, o animal pode viajar em um banco sem passar em frente ao aparelho.

Um estudo publicado emConservação do ambiente, que combinou levantamentos de campo e armadilhas fotográficas em 17 reservas naturais libanesas, chega a um achado comparável em outra escala: a lontra é um dos mamíferos detectados em poucos locais. Este trabalho documenta presenças, não uma força de trabalho nacional ou uma tendência demográfica. O painel de campo completa as fotografias procurando por caminhos definidos por vestígios que o animal deixa após sua passagem.

Protecção dos bancos, sem ignorar os produtores de peixe

Em Anjar e Kfar Zabad, a SPNL trabalhou com municípios e residentes no âmbitohima, um método de protecção baseado na gestão local. Entre outras coisas, o plano visava aumentar o conhecimento dos movimentos da lontra e reduzir os conflitos em torno dos peixes. Associava a protecção costeira à gestão da água de origem e das lagoas. No Bekaa, uma lontra pode caçar em uma bacia organizada, mas não substitui os bancos onde pode abrigar e circular.

Os vídeos dos restauradores e as observações dos naturalistas estabelecem assim claramente a presença da lontra da Eurásia no Líbano. Se ainda utiliza as duas zonas húmidas regularmente e se reproduz, exigiria inquéritos repetidos e comparáveis em Aammiq, Anjar e Kfar Zabad. Os estudos disponíveis não fornecem esse acompanhamento para toda a bacia.

Cobertura:Bouke ten Cate / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Foto tirada na Hungria, emoldurada e intitulada por Libnanews.

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