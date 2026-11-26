Morreu em Damasco aos 80 anos de idade, o antigo deputado sírio liderou a primavera de Damasco, foi preso e contribuiu para a formação da Coalizão Nacional.

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Riad Seif, um fabricante têxtil que se tornou um membro do parlamento e mais tarde se tornou uma figura de dissidente sírio, morreu em Damasco em 25 de novembro, aos 80 anos. A sua viagem liga três momentos da oposição síria: os Fóruns da Primavera de Damasco, a Declaração de Damasco e a formação da Coligação Nacional em Doha.

Escolas de Línguas em Parlamento Europeu

Nascido em Damasco em 1946, Seif fez uma carreira na indústria do vestuário antes de entrar na política. Foi eleito deputado independente em 1994 e depois em 1998, particularmente interessado nas condições em que foram adjudicados contratos públicos e concessões de telefonia móvel. Em um estudo econômico publicado durante seu primeiro mandato, ele associou o investimento à possibilidade de ter um sistema de justiça independente. Sua posição era então a de um candidato eleito que desafiou as decisões econômicas do executivo de dentro da instituição.

Após a morte de Hafez al-Assad em 2000, ele sediou um fórum sobre pluralismo e liberdades públicas. Essas reuniões ocorreram na primavera de Damasco, um período de debate rapidamente interrompido por prisões. A Amnistia Internacional documentou seu encaminhamento para os tribunais em 2001. Seif foi condenado a cinco anos de prisão depois de desafiar o monopólio político do partido Baas e anunciar sua intenção de formar outro partido. A cidade de Weimar concedeu-lhe o seu prémio de direitos humanos em 2003, quando foi preso.

Do debate público à organização da oposição

Após sua primeira libertação da prisão, Seif continuou seu compromisso com a Declaração de Damasco, que reuniu movimentos de oposição a favor da mudança democrática. Foi novamente encarcerado no final dos anos 2000. Em maio de 2011, o Comissário alemão para os Direitos Humanos confirmou a sua detenção no contexto da repressão das manifestações e apresentou-o como um dos co-fundadores do movimento da Declaração de Damasco.

Em Doha, em novembro de 2012, vários componentes da oposição formaram a Coalizão Nacional das Forças Revolucionárias e de Oposição da Síria. Seif contribuiu para a sua formação e foi um dos seus vice-presidentes, e depois presidiu-a em 2017. A transição de fóruns realizados em Damasco para uma coalizão formada no exterior reflete uma grande mudança política: enquanto o primeiro propôs abrir um espaço para o debate na Síria, este último procurou representar forças opostas ao regime em meio à guerra.

Retornando a Damasco após a queda do regime de Bashar al-Assad, ele viu suas memórias publicadas em novembro de 2026. Sua trajetória é documentada pelos arquivos de seus julgamentos, declarações contemporâneas sobre suas prisões e as ações da coalizão. Essas peças estabelecem o que ele fez e as consequências que sofreu, além dos tributos que se seguiram ao anúncio de sua morte.

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