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O Conselho de Ministros autorizou a continuação das negociações com o Catar sobre a reforma da electricidade e as suas condições financeiras. A delegação Abu Dhabi recebida em 25 de Novembro em Beirute apresentou a sua experiência na gestão do sector. As duas abordagens não estão na mesma fase: uma diz respeito a um projecto em negociação, a outra não dá origem a qualquer anúncio de investimento.

Qatar: O fornecimento de combustível não é suficiente para produzir energia

A agenda de Doha, de 15 e 16 de Novembro, abrangeu a produção de electricidade, o fornecimento de gás e electricidade através da Síria, a construção de centrais eléctricas e uma instalação flutuante para receber e reutilizar gás natural liquefeito. A Presidência do Conselho referiu igualmente a negociação de um projecto de fornecimento de GNL e de projectos renováveis de 20 anos. Esta duração foi a de uma opção discutida, não a de um contrato publicado.

Cada link incorre em despesas diferentes. Um contrato de combustível abrange volumes e preços de gás. Uma unidade de regaseificação converte GNL para ser entregue a uma usina. O custo da eletricidade ainda depende da eficiência das usinas, sua disponibilidade e custos de transporte. Se a rede não conseguir absorver a produção ou se os volumes facturados não forem pagos, o problema deixará de ser o dos preços dos combustíveis.

Emirates: da gestão da rede à diversificação

Em Beirute, a delegação emirati liderada por Said bin Mubarak al-Hajeri incluiu o departamento de energia de Abu Dhabi, TAQA Transmission e Masdar. O relatório libanês descreve uma apresentação da experiência de Abu Dhabi na gestão sectorial e na diversificação energética. A presença de um gestor de transportes e de um desenvolvedor renovável indica a diversidade de competências presentes; não estabelece que um contrato de rede ou uma central eléctrica tenha sido proposto a um determinado preço.

Compromissos financeiros ainda por estabelecer

Na sua decisão de 13 de Novembro, o Governo libanês pediu ao Ministro da Energia que lhe regressasse com o resultado das discussões sobre o Qatar, em particular sobre tarifas e garantias. Para comparar projetos futuros, será necessário saber se a tarifa abrange o único combustível ou eletricidade entregue, em que moeda será pago e quem assume os riscos de volume e troca. Uma garantia do Fundo de Receitas Consolidadas, se solicitada, deve ser distinguida de uma despesa imediatamente inscrita no orçamento: cria uma obrigação que pode vir a ser paga se a parte garantida não cumprir as suas obrigações.

O mandato para negociar com o Qatar não define estes elementos. O relatório da visita do Emirado, por outro lado, não dá nenhum local, nenhum poder, nenhum calendário, nenhuma quantidade. Nesta fase, por conseguinte, os documentos públicos não permitem estimar qualquer diminuição das facturas das famílias.

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