Em 19 de novembro, o Ministério da Saúde relança sua campanha nacional de diabetes após três anos de interrupção. Um estudo no Líbano mostra o valor da triagem, mas seu número mais marcante não corresponde à proporção da população com a doença: 41,2 por cento dos participantes apresentavam níveis elevados de açúcar no sangue no momento da medição.
O que foi medido em 10.448 adultos
O estudo PREDICT, publicado em 2025, recrutou pessoas com 20 anos ou mais entre 2021 e 2023 de 43 localidades em várias províncias. As equipes se reuniram com participantes em locais públicos, incluindo espaços comerciais, municípios e centros comunitários. Aqueles que aceitaram responderam a um questionário e passaram em um teste de glicemia por amostragem digital.
Dos 10.448 participantes, 4.308 apresentaram hiperglicemia no momento do teste. Nos resultados dessa medida, 25,8% estavam dentro da faixa de estudo para pré-diabetes. Por outro lado, 6,1% não relataram diagnóstico prévio de diabetes tipo 2, mas apresentaram valor na faixa correspondente. Finalmente, 10,9% dos participantes relataram diagnóstico prévio de diabetes tipo 2. Este último número vem do histórico relatado, não do teste no local.
Por que não é uma taxa nacional de diabetes
A pesquisa observou os participantes em um momento específico. Ela não os seguiu para saber quantos iriam desenvolver diabetes. Os resultados descrevem, portanto, uma população recrutada em locais de triagem e não pode ser lida como um censo de casos no país. Uma medida única da glicemia, especialmente com base no tempo da última refeição, também não tem o mesmo escopo que um diagnóstico feito após exame médico e análises adequadas.
O Ministério lembra que o diabetes tipo 2 pode não causar sintomas visíveis no início. Um resultado invulgar deve ser discutido com um profissional de saúde que decida sobre os exames apropriados. A rede de atenção primária do Ministério publica uma lista de centros e integra a detecção de diabetes em seu programa de doenças crônicas. Os pacientes podem entrar em contato com seu centro para verificar as consultas, exames e possibilidades de seguimento reais oferecidas.
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