Três filmes do ciclo Catch It Again em Mar Mikhaël mostram como as crises se encaixam em um jantar familiar, relacionamento ou viagem a Beirute.

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Em Beirute, Metrópolis tem até 29 de novembro um ciclo dedicado aos filmes libaneses. Três títulos deApanha-o outra vezeles fazem uma guerra, uma crise ou seus traços sentir de uma escolha de vida, um encontro ou uma viagem para a cidade.

Uma decisão íntima no Líbano de 1976

InStray BulletNoha está prestes a casar. Em um domingo de agosto de 1976, enquanto sua família preparava um jantar em sua honra, ela mudou de ideia. Ao ancorar a história neste dia da guerra civil, o filme reúne duas restrições: a violência que ganha lugares comuns e uma decisão pessoal que a família pensava já estar resolvida. O desafio não é reconstituir a frente, mas mostrar o que ainda pode ser decidido em casa quando as escolhas se aproximam de você.

Uma reunião que o presente não deixa em paz

Antes ChegamAshraf Mtaweh, reverte a relação com o passado. Samer e Rana estão procurando um momento de intimidade em um Líbano que está trabalhando através de crises políticas, econômicas e sociais. Circunstâncias que eles não dominam interrompem seu encontro. OndeStray Bulletem uma separação em um mês específico de 1976, o filme de Mtaweh coloca pressão sobre o tempo que duas pessoas esperam passar juntos.

Beirute visto por um jovem que perde

O curta animadoOndas« Ely Dagher » segue Omar entre os subúrbios e um Beirute tão perto quanto é difícil saber. Vencedor do curta-metragem Palme d’or em Cannes em 2015, não se aproximou da cidade por uma cronologia em tempo de guerra ou suas divisões por um mapa explicativo. A viagem do personagem revela o que pode significar para ele pertencer a uma cidade cuja parte parece inacessível. A casa, a hora de um encontro e o caminho em Beirute são, portanto, três maneiras distintas de contar os efeitos das crises sem reduzi-los às suas cenas mais visíveis.

As próximas reuniões em Metropolis

Quinta-feira, 26 de Novembro às 20h:Antes ChegamSexta-feira, 27-6 horas:Retrato de certo Orientedepois, às 20hStray Bullet. Sábado 28 às 18 horas:Trate – me como sua mãeàs 20h00: curtas-metragens libanesas, incluindoOndasO cinema está localizado na Rua Pharoun em Mar Mikhaël. O Metropolis anuncia 500 mil libras libanesas para exibições de filmes e abertura da janela às 16:00.

Arquivo foto: distribuição de alimentos em Mar Mikhaël e Gemmayze distritos após a explosão no porto de Beirute, agosto 2020. Isto não é nem uma cena de filme nem uma fotografia do ciclo. François El Bacha / Libnanews.

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