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Em 4 de dezembro, La Wisdom receberia Al Akhaa no Estádio Fouad-Chehab, em Jounieh, de acordo com a bilheteria da Federação Libanesa de Futebol. Os fãs da seção de basquete masculino têm uma plataforma para o clube se encontrar em Ghazir. As equipes têm o mesmo nome, mas o público não passa pelo mesmo circuito para comprar seus assentos.

Dois circuitos, não dois turnoveres

A Plataforma Federal de Futebol reúne as reuniões de vários clubes e estádios. Ela também apresentou La Wisdom’s match no Nejmeh em Beirute em 29 de novembro. No basquete, o provedor OMT descreve outro curso para jogos em Ghazir: escolha na bilheteria do clube, em seguida, pagamento através de sua aplicação ou rede de venda. A presença de um serviço de bilheteria dedicado não indica a taxa de preenchimento ou a ação que vai para o clube. A data do calendário não é uma receita descontada.

O calendário regional impõe despesas suplementares

Finalista da Super Liga da Ásia Ocidental em 4 de outubro em Zouk Mikael, La Wisdom perdeu 75-67 contra Al Riyadi. A FIBA planeja lançar a próxima edição em dezembro com grupos de clubes do Golfo e da Ásia Ocidental. No formato apresentado, os participantes devem jogar cinco jogos em grupo doméstico e cinco fora. Isso oferece datas para venda e requer viagens. O formato não permite criptografar o saldo financeiro de um clube, e a programação específica de La Wisdom permanece para ser confirmada.

O que as contas comparariam

Comparar as duas seções implica conhecer as receitas realmente retidas após a divisão de ticketing. Devem também ser medidos o patrocínio, os direitos de transmissão e as tarifas de alojamento, estádio ou viagem. Estes números não estão incluídos na documentação do canal de vendas. Não há, portanto, nada nestes documentos que estabeleça que uma secção financie a outra. Ambas as rotas de bilhetes são verificáveis; os lucros de cada uma não são apenas destas moedas.

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