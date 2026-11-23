Um ataque russo matou três pessoas em Zaporijjia, de acordo com o líder interino da região. O edifício afetado abrigava uma clínica privada que não funcionava. O resgate matou um homem ferido e continha o fogo. Esta avaliação é distinta da dos ataques de domingo perto de Kiev.

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Três pessoas foram mortas na segunda-feira, 23 de novembro, em Zaporijjia, após um ataque russo a um prédio que abrigava uma clínica privada na prisão, de acordo com o chefe interino da administração regional, Mykhailo Semikin. Um homem ferido foi removido do prédio e cuidado pelo resgate.

Uma clínica que não estava de serviço

Semikine anunciou em uma primeira mensagem que um ataque tinha atingido o edifício. Em seguida, ele relatou três mortes e relatou que o resgate tinha limitado o fogo. O relatório não especifica a identidade das vítimas nem o que faziam no edifício. Não há como descrevê-los como pacientes.

Um trabalhador de resgate no local relatou que seus colegas haviam evacuado um homem que havia sido queimado e o havia confiado aos cuidadores. A pesquisa continuou no momento dos primeiros relatórios. O relatório cobre esta greve e não inclui vítimas de outros ataques relatados na cidade.

Uma avaliação separada da região de Kiev

Zaporijjia está localizado no sudeste da Ucrânia. Esta greve é distinta daquelas que atingiram a área de Kiev no domingo, onde a administração regional registrou quatorze mortes, onze delas em Dymer. Ambas as revisões foram elaboradas separadamente pelas autoridades locais.

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