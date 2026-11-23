O Irão começou a racionar a electricidade em 22 de Novembro, devido à falta de combustível suficiente para as suas centrais eléctricas, segundo Tavanir. Mas o país já sofria cortes recorrentes muito antes do conflito de 2026. A Agência de Informação Energética dos EUA e os balanços do Banco Mundial mostram por que a abundância de gás não é suficiente para garantir o fornecimento de energia durante todo o ano.

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O Irão começou a racionar a electricidade em 22 de Novembro, devido à falta de combustível suficiente para as suas centrais eléctricas, segundo Tavanir. Mas o país já sofria cortes recorrentes muito antes do conflito de 2026. A Agência de Informação Energética dos EUA e os balanços do Banco Mundial mostram por que a abundância de gás não é suficiente para garantir o fornecimento de energia durante todo o ano.

As férias de verão muito antes das dificuldades do inverno

Em 2022, o gás natural forneceu 85% da produção de eletricidade do Irã, de acordo com o balanço publicado em outubro de 2024 pela Agência de Informação Energética dos EUA. É uma parte da eletricidade produzida naquele ano, não uma medida da capacidade atual ou disponibilidade de gás em novembro de 2026.

O mesmo balanço reportou cortes que afetaram as famílias e as indústrias quase todos os verões desde 2020. No pico de verão de 2023, a demanda tinha ultrapassado 12 gigawatts de oferta disponível. É uma lacuna de energia em um momento de consumo elevado, não uma quantidade anual de eletricidade faltando ou um valor para o inverno atual.

O envelhecimento de alguns equipamentos e o subinvestimento já reduziram a capacidade efectivamente disponível. Em abril de 2025, o Banco Mundial também descreveu interrupções frequentes no gás e eletricidade e suas consequências para a produção não-petróleo. Estes diagnósticos precedem os danos hoje invocados pelas autoridades.

No inverno, as usinas de aquecimento e energia exigem o mesmo recurso

Falta eletricidade no verão, quando a rede tem que absorver uma alta demanda. No inverno, uma outra pressão é adicionada: famílias e empresas usam mais gás para aquecer. A capacidade de armazenamento foi insuficiente para responder às variações sazonais do balanço de 2024. Por conseguinte, as reservas de detenção na cave não garantem que as instalações recebam todo o combustível de que necessitam no momento adequado.

O presidente Massoud Pezeshkian atribuiu parte das dificuldades do inverno aos danos à infraestrutura de gás. O Banco Mundial observou em outubro de 2026 que a guerra tinha reduzido a capacidade de produção, incluindo danos à infraestrutura energética. Nem esta constatação nem o anúncio de Tavanir podem quantificar a parte dos cortes de novembro atribuíveis a este dano, em vez de desequilíbrios anteriores.

Isso permitiria julgar o efeito do racionamento

O calendário de corte anunciado fornece informações sobre um regime planejado, não sobre eletricidade realmente distribuída. A fim de determinar se a situação está a melhorar, os dados devem estar disponíveis durante o mesmo período de produção disponível, o fornecimento total das instalações e a duração efectiva das interrupções. As declarações consultadas ainda não apresentam essa avaliação. Os números de 2022 e 2023 explicam a fragilidade do sistema pré-guerra; não substituem as medidas de inverno de 2026.

Arquivo: Edifícios de Teerão vistos da Torre Milad em setembro de 2011, não relacionados com os cortes anunciados em novembro de 2026. Simisa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Composição Libnanews.

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