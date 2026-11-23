A Polícia Federal Belga anunciou na segunda-feira a morte de Johnny Gilliard, gravemente ferido em 18 de março de 2024 durante um tiroteio em Lodelinsart, Charleroi. O 36-year-old morreu em 23 novembro de seus ferimentos. Outro policial havia perdido a vida na mesma operação.

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A Polícia Federal Belga anunciou na segunda-feira 23 de novembro a morte de Johnny Gilliard, gravemente ferido durante o tiroteio em 18 de março de 2024 em Lodelinsart, Charleroi. Ele tinha 36 anos. Outro policial, Jonathan Savel, havia morrido na mesma operação em 2024.

O tiroteio de Lodelinsart data de 2024

Johnny Gilliard pertencia à Unidade Especial da Polícia Federal. Em sua declaração de 23 de novembro de 2026, a polícia atribuiu sua morte aos ferimentos sofridos em 18 de março de 2024. O anúncio diz respeito, portanto, ao resultado deste evento, não a um novo tiroteio em Charleroi.

Em seu relatório anual de 2024, a polícia federal identificou Jonathan Savel como o policial morto durante esta intervenção. A polícia de Tournaisis prestou-lhe homenagem em 21 de março de 2024 com um minuto de silêncio. A morte anunciada nesta segunda-feira traz para dois o número de policiais mortos como resultado do tiroteio.

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