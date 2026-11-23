O diretório Janoubona refere-se a empresas, artesãos e serviços no sul do Líbano, incluindo atividades continuadas após uma viagem. Como visualizar os registros, registrar e lidar diretamente com um vendedor.

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Uma pequena empresa no Sul do Líbano que continua a trabalhar após uma viagem pode ter mantido o seu know-how sem manter a sua clientela. Janoubona, um diretório lançado em 23 de outubro por voluntários do Sul, oferece-lhe apresentar sua atividade online. O site também permite que os libaneses que vivem no exterior para encontrar e contatar produtores ou profissionais.

Um Diretório de Comércios, Comércios e Serviços

O site público não se limita a mercadorias. Ao lado dos produtos e lojas estão os títulos de serviços, perfis profissionais e ofertas de emprego. Entre as páginas disponíveis em 23 de novembro, uma livraria apresenta uma seleção de livros, incluindo romances e títulos para crianças. Em Nabatiyé, outra folha descreve uma atividade de pastelaria em casa para ocasiões. Esses registros identificam uma atividade. Eles não dizem se um item específico está em estoque ou se uma ordem pode ser entregue em um determinado endereço.

O mapa do site identificou 202 endereços separados da folha de atividade em 23 de novembro. Esta contagem mede o que está listado, não o número de empresas activas ou de vendas. Também não devem ser adicionadas as folhas de factos, páginas de produtos e perfis como se fossem tantas pessoas diferentes.

Uma janela aberta também para aqueles que tiveram que sair

Os funcionários de Janoubona explicam que a iniciativa se destina às pessoas que trabalham no Sul, sem exigir que elas sejam registradas no Registro Civil, bem como às pessoas do Sul que continuam trabalhando em outra região. Isso permite, por exemplo, um artesão que se mudou e recebe ordens para permanecer reconhecível com clientes que ele já não vê na loja.

De acordo com as autoridades, o registro de vendedores e fornecedores é gratuito e a equipe verifica as informações antes de postar. Descrevem igualmente uma regra para dar prioridade à produção local: um produto importado não deve ser proposto se houver um equivalente local. A consulta pública não permite verificar como cada folha é verificada. Para os empregadores, o diretório é usado para identificar um perfil; a aplicação e contratação, em seguida, resolver diretamente entre as partes.

Antes de encomendar a partir do Líbano ou no estrangeiro

Segundo os gestores, a ordem organiza-se fazendo contato direto com o vendedor. Nós não testamos o pagamento ou entrega. Antes de pagar, é melhor verificar se a folha está atualizada, pedir o preço total e concordar com a entrega do produto ou entrega. Para uma ordem do estrangeiro, é necessário distinguir uma retirada do Líbano por um parente próximo de uma expedição internacional: os custos, prazos e condições podem ser diferentes, e o site não demonstra que os vendedores enviam para o exterior.

Para se registrar, um comerciante ou provedor pode verificar o site oficial e quais informações são solicitadas antes de preencher o formulário. O procedimento não dá origem a ajudas ou ordens financeiras. Oferece uma maneira de encontrar know-how e entrar em contato em um momento em que um endereço comercial ou local de produção pode ter mudado.

Sítio prático:Janoubona (janoubona.net), diretório público em árabe.

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