A Comissão Europeia propõe um 22o pacote de sanções contra a Rússia. Cerca de 60 bancos, plataformas de criptomoeda e participação da bandeira russa em competições europeias são visados. O Conselho ainda tem de deliberar por unanimidade. As novas orientações em matéria de vistos são um procedimento bastante distinto.

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A Comissão Europeia apresentou na segunda-feira, 23 de Novembro, em Estrasburgo, um 22o projecto de sanções contra a Rússia. Cerca de 60 bancos, plataformas de criptomoeda e a participação da bandeira russa em competições na União estão à vista. Os vinte e sete ainda têm de concordar por unanimidade.

Cerca de 60 bancos visados

O Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, propôs o alargamento da proibição de transacções a cerca de 60 bancos russos e exclui-os da SWIFT, a rede de mensagens utilizada para pagamentos entre bancos. O projeto visa igualmente determinadas redes de pagamento e plataformas de criptomoeda, incluindo em países terceiros, ao facilitar a evasão das sanções, de acordo com a Comissão.

No domínio da energia, o projecto alargaria a proibição da prestação de serviços europeus à construção, exploração ou reparação de infra-estruturas russas, incluindo refinarias. A Comissão tenciona pela primeira vez incluir os serviços de electricidade. Propõe igualmente acrescentar mais de 70 navios à chamada frota fantasma.

Desporto e vistos: dois procedimentos para distinguir

A nível desportivo, a Comissão propõe impedir equipas e atletas de competirem sob a bandeira russa em eventos organizados na União. O texto prevê igualmente a restrição do financiamento dos patrocinadores russos às associações desportivas e culturais europeias. O anúncio não constitui uma proibição geral de participação baseada exclusivamente na nacionalidade russa.

Paralelamente, a Comissão adoptou na segunda-feira orientações em matéria de vistos. Devem ajudar os Estados-Membros a impor uma proibição aos actuais e antigos combatentes das forças russas. A Alta Representante da União, Kaja Kallas, propôs a activação desta proibição, cuja data de entrada em vigor continua por decidir pelo Conselho. A Comissão recorda que o reforço dos controlos deve salvaguardar o acesso à protecção, em especial para dissidentes e jornalistas independentes.

Por conseguinte, a apresentação do 22.o pacote não torna aplicáveis estas novas medidas: as decisões de sanções ainda têm de ser adoptadas por unanimidade no Conselho da União Europeia.

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