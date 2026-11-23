Um funcionário da UNRWA foi morto e três outros membros da equipe foram feridos na segunda-feira, 23 de novembro, em uma greve israelense em Jabaliya, norte da Faixa de Gaza, de acordo com a agência das Nações Unidas. Trabalhavam perto de um poço de água no campo de refugiados.
Uma equipe empregada no serviço de água
Um porta-voz da agência indicou que os primeiros elementos colocavam o ponto de impacto em uma rua adjacente ao poço, onde os funcionários realizavam seu trabalho habitual. A Agência não alegou que o poço ou os seus empregados tinham sido visados. Os cuidadores identificaram o empregado morto como Adel al-Helo.
O exército israelita disse que estava a verificar as informações sobre este incidente. Nesta fase, nem a condição do poço nem a operação continuada após a greve são estabelecidas.
Duas mortes relatadas em outra greve
O Hospital Al-Shifa relatou a morte de outras duas pessoas na segunda-feira, em um ataque separado em um veículo a oeste da cidade de Gaza. Esta avaliação não deve ser confundida com a da equipa da UNRWA em Jabaliya, nem deve ser interpretada como uma contagem completa das vítimas do dia no enclave.
O cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025 reduziu a escala dos combates sem parar os ataques. A UNRWA continua a prestar serviços de água na Faixa de Gaza, incluindo o uso de poços e sistemas de dessalinização, de acordo com suas últimas declarações na Assembleia Geral da ONU.
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