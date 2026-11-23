O Tesouro dos EUA enumera oito indivíduos e 22 entidades na sua lista de sanções relacionadas com o Irão. O Centro Iraniano de Intercâmbio e Ouro é uma das novas entradas. As medidas congelam ativos sob jurisdição dos EUA e se destacam das sanções petrolíferas anunciadas separadamente na sexta-feira.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na segunda-feira, 23 de novembro, o Tesouro dos EUA listou oito indivíduos e 22 entidades em sua lista de sanções relacionadas ao Irã. A medida inclui o Centro iraniano de Intercâmbio e Ouro e várias empresas estabelecidas nos Emirados Árabes Unidos. Está separada das sanções anunciadas na sexta-feira contra quatro intermediários petrolíferos iranianos.

Washington tem como alvo redes financeiras relacionadas com o Irão

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que administra sanções dos EUA, lançou as novas listas na segunda-feira. Entre as entidades contam-se o Centro iraniano de Intercâmbio e Ouro, a Mellat Exchange Company e empresas estabelecidas no Irão, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia e Hong Kong. A maioria das inscrições está sob o Decreto 13902, que autoriza sanções contra certos setores da economia iraniana.

O Tesouro apresenta a medida como uma ação contra redes bancárias paralelas ligadas ao Irão, como parte da sua operação Economic Outcast. A publicação do OFAC confirma as entradas individuais. Não se trata de uma medida contra todos os bancos em países onde essas entidades estão estabelecidas.

Um congelamento em vez de uma perda

A inscrição nesta lista resulta no congelamento dos activos em causa quando se encontram nos Estados Unidos ou sob o controlo de uma pessoa americana. Não vale a pena confiscar. As transações com pessoas ou entidades bloqueadas são, em princípio, proibidas a pessoas americanas, exceto exceções ou autorizações.

Esta decisão segue a de sexta-feira, 20 de novembro, quando Washington sancionou quatro iranianos que o Tesouro apresentou como intermediários responsáveis pela gestão das receitas da venda de petróleo. O parecer de 23 de Novembro corresponde a um novo conjunto de entradas, e não a uma nova emissão da lista.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews