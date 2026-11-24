Russell Brand foi condenado em 9 de novembro de 2026 a dez anos e seis meses de prisão pela corte de Southwark em Londres. A acusação britânica confirmou uma sentença por estupro e três agressões sexuais contra quatro mulheres entre 2004 e 2009. Esta descodificação remonta a esta decisão já tomada, não a uma audiência futura.
Russell Brand: Como a penalidade é calculada
Nas suas razões escritas, o Juiz Joel Bennathan detalha quatro frases. A violação tem nove anos. As três agressões sexuais resultam em nove, dezoito e oito meses de prisão, respectivamente.
As três últimas sentenças são realizadas simultaneamente: a duração dessas três sentenças é, portanto, a mais longa, de 18 meses. Aumenta os nove anos pronunciados por violação. O total atinge assim dez anos e seis meses, não a soma aritmética de cada uma das quatro sanções.
O juiz explicou que tinha procurado uma sanção geral proporcionada. Ele afirmou que tinha rejeitado as acusações pelas quais o júri tinha pronunciado uma absolvição, bem como as alegações fora do veredicto.
Libertação condicional, não o fim da frase
Os fundamentos prevêem um período de dois terços de detenção e de libertação condicional. A violação pode levar ao regresso à prisão. Os dias já passados na detenção são tidos em conta. A decisão prevê igualmente obrigações de notificação sem limites de tempo ao abrigo da legislação em matéria de infracções sexuais.
A Polícia Metropolitana confirma que as declarações das quatro vítimas sobre as consequências dos fatos foram lidas na audiência. Ela afirma que o veredicto seguiu quatro semanas de julgamento.
As mulheres interessadas gozam de anonimato para toda a vida. O Ministério Público recorda isto na sua declaração de 9 de Novembro. Essa proteção exige que nem sua identidade seja publicada nem evidências para reconhecê-los.
Southwark Crown Court em Londres, 2 de dezembro de 2011. Arquivo ilustrativo: os transeuntes visíveis não estão associados ao caso. Foto : Christopher Hilton / Geografia / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Arquivo Commons reutilizado sem edição fotográfica.
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