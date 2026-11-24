Avichay Adraee, ex-porta-voz árabe do exército israelense, governou na terça-feira, 24 de novembro, que transmitir as imagens filmadas na escola pública Debel no sul do Líbano tinha sido uma decisão muito ruim. Sua reação é à publicação. As autoridades libanesas já haviam condenado a entrada de soldados na escola e o uso de imagens estudantis.
Adraee critica a decisão de transmitir as imagens
Em uma mensagem árabe postada terça-feira em sua conta pessoal em X, Adraee retorna a uma entrevista com o canal israelense 12. Disse que desaprovava a decisão de tornar públicas as imagens, invocando o tempo e o lugar e as pessoas envolvidas. Ele apresenta esse erro como não intencional.
Esta declaração não é uma declaração do exército israelita. Adraee não se pronuncia nesta passagem sobre as condições de entrada no estabelecimento ou tiro. Ella Waweya, que o sucedeu como porta-voz árabe do exército, compartilhou a sequência domingo, 22 de novembro, no dia da Independência do Líbano. Este é o dia da transmissão, não o dia da visita.
No Líbano, também há controvérsia sobre a entrada na escola
Em 22 de novembro, o primeiro-ministro Nawaf Salam condenou a entrada na escola e a instrumentalização dos estudantes em uma comunicação militar. Ele os descreveu como uma violação da proteção das escolas e dos direitos das crianças.
O ministro da Educação, Rima Karamé, disse que seu ministério não havia sido informado da visita. O seu ministério colocou as filmagens mais de um mês antes da transmissão e anunciou o seguimento às autoridades competentes, sem especificar qualquer procedimento ou calendário.
O município de Debel indicou que a visita ocorreu cerca de um mês antes, sem coordenação prévia com a gestão escolar. Ela também afirmou que nem a escola, nem os alunos, nem os habitantes tinham decidido transmitir ou agendar. O município rejeita acusações contra alunos, professores e moradores, e ressalta que ficar na aldeia não significa aceitar ocupação. A data exacta da visita e as condições em que as imagens foram tiradas não foram estabelecidas publicamente.
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