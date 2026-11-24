A demanda de 17 de novembro de 2026 é de US $ 50,1 bilhões, dos quais US $ 10,1 bilhões é para modernização do controle de tráfego aéreo e US $ 40 bilhões é para infraestrutura. As substituições anunciadas pela FAA estão progredindo, mas a auditoria do GAO distingue implantação, custo total e coordenação. Estes documentos não constituem uma votação orçamental ou um parecer de peritos sobre a repartição de Novembro.

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Modernizar o controle aéreo dos EUA não é apenas substituir cabos. Também é necessário coordenar milhares de canteiros de obras, planejar sua manutenção e distinguir entre edifícios e equipamentos. O pedido de US$ 50,1 bilhões ao Congresso em 17 de novembro de 2026 ilustra essa diversidade: apenas parte do envelope proposto diz respeito a sistemas de computador e operacionais.

Um pedido de financiamento, não um orçamento adoptado

A carta assinada pela Administração de Transportes, Orçamento Federal e Aviação Federal (FAA) é dividida em cinco blocos. Reserva $10.1 bilhões para a modernização do controle de tráfego aéreo. Os restantes 40 mil milhões são repartidos igualmente entre infra-estruturas aeroportuárias, programas terminais, centros de controlo de rota e torres de controlo.

No primeiro bloco, 7,2 bilhões têm que financiar uma plataforma de automação comum e estações de trabalho para controladores. Dois mil milhões dizem respeito à computação em nuvem e às telecomunicações, 600 milhões à gestão estratégica de fluxos e 300 milhões à consolidação de instalações de controlo de terminais. Então a coisa toda não é sobre comprar novos radares.

O documento inclui até cinco novos centros de controlo em rota consolidados e até 140 torres FAA. Estes objectivos continuam ligados à procura de dotações. A carta não prova sua adoção pelo Congresso ou o lançamento de cada projeto.

Substituições já anunciadas

A renovação do equipamento não aguarda este novo envelope. Em seu comunicado de imprensa de 5 de novembro, a FAA anunciou que havia substituído 69% das ligações de cobre, instalado dispositivos de vigilância no solo em 143 torres, passou 26 voltas para registros de voo eletrônicos e instalou 226 interruptores de voz usando protocolo de Internet. Trata-se de indicadores declarados pela Agência nessa data, não de uma medida independente da fiabilidade de toda a rede.

A Agência também apresentou a implantação de um sistema unificado para exibir informações operacionais. É para substituir quatro sistemas que datam da década de 1980, alguns dos quais foram baseados em disquetes. As cinco primeiras instalações anunciadas incluem os aeroportos de Atlantic City, Nashville e Greater Rochester, bem como centros de processamento de dados de Atlanta e Salt Lake City. O alvo é 435 sites até o final de 2028.

Esses monitores incluem alertas, informações meteorológicas e conselhos aos controladores. A sua instalação não significa que todos os componentes de controlo do tráfego aéreo tenham sido substituídos. Comunicações, monitoramento, exibição e gerenciamento de fluxo permanecem diferentes funções.

O custo de compra não é suficiente

Uma auditoria do Escritório de Contabilidade do Governo (GAO), publicada em 14 de setembro de 2026, já estava revisando o programa de modernização. Distingue os 12,5 bilhões votados em julho de 2025 da participação para sistemas, cerca de 9 bilhões. O custo da construção das instalações não fazia parte da sua revisão.

O relatório reconhece os progressos realizados. Na pesquisa de maio de 2026, a FAA informou que havia substituído 2560 das 5.170 antigas ligações de cobre. Este ponto de medição anterior não deve ser apresentado como o progresso de novembro. Os auditores também afirmaram que não conseguiram estabelecer plenamente a fiabilidade dos dados do quadro de monitorização devido à falta de visibilidade dos sistemas que os forneceram; Contudo, consideraram-nas suficientes para descrever aproximadamente o estado do programa.

Sua crítica se concentra em estimar o custo total. A estimativa de 10,6 mil milhões para os sistemas da primeira fase não cobriu todos os custos administrativos ou a maior parte da operação e manutenção após os primeiros anos. Nem integrou a segunda fase. A aquisição de equipamento e o financiamento do seu funcionamento ao longo da vida são dois compromissos distintos.

Milhares de calendários para coordenar

Outra dificuldade observada em maio foi que 11.389 cronogramas de projetos ainda não eram um processo de planejamento geral que relacionasse corretamente as intervenções. Várias equipes poderiam planejar visitas sucessivas ao mesmo local sem otimizar suas dependências. No controlo do tráfego aéreo, esta falta de coordenação pode afectar as instalações que devem continuar a funcionar durante a sua transformação.

A Administração aceitou parcialmente as duas recomendações do GAO. Alega ter atualizado estimativas e horários detalhados, e trabalhar com seu integrador em uma ferramenta usando inteligência artificial para coordenar melhor as operações. O OAG sustenta que os elementos analisados ainda não demonstraram um custo total fiável ou um calendário verdadeiramente integrado. Esta discordância diz respeito à evidência e aos métodos de pilotagem, não à necessidade de modernizar.

A carta de 17 de Novembro invocou a perturbação nacional da semana anterior para exigir uma aceleração financeira. Isto não transforma a auditoria de Setembro em experiência técnica para esta desagregação: é anterior e não estabelece a causa. Para avaliar a continuação do programa, os indicadores úteis serão as dotações efectivamente adoptadas, o equipamento posto em serviço, os custos de manutenção e a coordenação dos trabalhos. Nenhum destes elementos é deduzido do único montante solicitado.

Ilustração: Fotografia do arquivo do aeroporto JFK, publicada na biblioteca de mídia Libnanews em setembro de 2019; data de filmagem não fornecida. Ele não mostra nem a avaria de novembro de 2026 nem o novo equipamento descrito. Crédito: arquivo Pixabay / Libnanews.

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