Depois de Antalya, o Líbano tem prioridades climáticas, mas não um novo envelope. O seu plano nacional deve ser traduzido em propostas orientadas para os fundos. Dois projectos relacionados com a água mostram a diferença entre um conceito aprovado, uma subvenção regional aprovada e uma transferência de fundos para registos oficiais.

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A COP31 concluiu em 22 de Novembro, em Antalya, sem acordo sobre o texto geral da Presidência. As decisões técnicas de adaptação avançaram. Para o Líbano, a questão é saber como transformar as prioridades já definidas pelo seu plano nacional, em especial na água e na agricultura, em projectos que os fundos internacionais possam examinar. As decisões Antalya não anunciam a atribuição nacional.

O que progrediu em Antalya

No seu relatório de 23 de Novembro, o secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas distingue entre o texto geral que não foi acordado e as decisões sectoriais. Em especial, as partes progrediram na utilização dos 59 indicadores de adaptação de Belém. Criaram um quadro para partilhar experiências de países de teste voluntário e de um grupo de trabalho para clarificar os seus métodos. Prosseguiram igualmente o programa de trabalho sobre o financiamento do clima e a transição do Fundo de Adaptação para um serviço exclusivo do Acordo de Paris.

Os indicadores são utilizados para medir o progresso e identificar as necessidades. Um projeto de irrigação, por exemplo, não estabelece sua contribuição para a adaptação contando apenas as instalações instaladas: o arquivo também pode medir o serviço realizado durante um período seco, e seguir se a manutenção permite manter esse resultado. Tal indicador não é uma nova janela nem uma promessa de desembolso.

As prioridades libanesas já definidas

O Ministério do Ambiente libanês publicou um Plano Nacional de Adaptação para 2025-35. Para o primeiro período, 2026–28, inclui avaliações de risco para água, agricultura, biodiversidade e saúde, ferramentas para alertar e compartilhar dados, e projetos-piloto nas áreas mais expostas. Ela atribui coordenação ao Departamento do Ambiente, com departamentos e comunidades setoriais.

Este quadro nacional não é um orçamento. Para passar de uma prioridade para um arquivo, é necessário explicar a ameaça ao serviço, que as pessoas se beneficiarão do trabalho, que assumirá o controle da operação e como o efeito será medido. Por exemplo, a recolha de água da chuva e a reabilitação em rede podem ser úteis. A sua justificação para a adaptação depende do risco climático documentado e do serviço que cada solução pode manter.

Duas janelas, decisões a distinguir

O Fundo Verde para o Clima publica um programa nacional libanês. O documento lista os projetos que o país quer desenvolver: não é uma decisão de investir. Nos termos das regras do Fundo, uma entidade acreditada apresenta o pedido de financiamento, sem qualquer objecção da autoridade nacional designada. Em particular, este apoio confirma a coerência com as prioridades nacionais; não substitui a avaliação nem a decisão do Fundo.

O registro do Fundo de Adaptação mostra a diferença entre as etapas. O Programa de Resiliência do Serviço de Água da ONU-Habitat na Jordânia e no Líbano tem uma decisão de aprovação de 2021. A estimativa de US $ 14 milhões postados é o subsídio regional, não apenas para o Líbano, muito menos para Antalya. Para outro caso, dedicado a soluções baseadas na natureza para a água no norte do Líbano, a ficha informativa do Fundo indica apenas um conceito aprovado, com um montante de projeto de 2,14 milhões de dólares. Este estatuto não prova a aprovação do financiamento final nem o pagamento do montante.

O próximo marco a ser monitorado está, portanto, nos registros de fundos e não apenas no balanço da COP: uma proposta completa, uma decisão de financiamento ou uma transferência identificada. Sem um desses atos, nem as necessidades identificadas por Beirute nem os progressos adotados em Antalya podem ser transformados em envelope para o Líbano.

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