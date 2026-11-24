A Zona Econômica de Trípoli apresentou seu futuro centro industrial e logístico na Arábia Saudita. A reunião com a autoridade portuária inclui a prospecção na preparação de um procedimento internacional. O comércio não é nem compromisso financeiro nem contrato. As especificações devem especificar as obrigações do parceiro.

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A Zona Econômica Especial de Trípoli apresentou seu projeto para um centro industrial e logístico na Arábia Saudita. As reuniões, relatadas em 18 de novembro pela autoridade libanesa, reuniram seu presidente Hassan Dennaoui e seu homólogo da Autoridade Portuária Saudita. O objectivo era explorar parceiros antes de um procedimento internacional, não anunciar um contrato.

Delegação libanesa recebida na Arábia Saudita

Hassan Dennaoui se encontrou com Suleiman Khalid Al-Mazrou, presidente da Autoridade Portuária Saudita, com o embaixador libanês em Riade, Ali Qaranouh. O relatório sobre a zona económica refere-se aos intercâmbios sobre gestão portuária e desenvolvimento logístico. Não especifica se a própria autoridade saudita deseja participar no processo.

A iniciativa também visava empresas sauditas atuantes em logística, portos e áreas industriais. A embaixada reuniu empresários libaneses no reino. Essas trocas mostram que tipos de atores a autoridade de Trípoli está procurando atrair. Eles não indicam quais grupos irão financiar o projeto, aplicar ou associar uns aos outros.

O que seria confiado a um parceiro privado

A zona económica procura um parceiro capaz de desenvolver e operar o futuro centro. Esta missão não se confunde com a gestão do porto de Trípoli, já em operação. O interesse económico do centro reside na sua proximidade com o porto: as actividades industriais e os serviços logísticos podem implantar-se perto do fluxo de mercadorias. Mas a proximidade das duas instalações sozinho não diz nada sobre os custos, conexões ou condições de acesso que as empresas vão encontrar.

Esta procura de um operador segue a decisão anunciada em 17 de Setembro pela autoridade da zona. Segundo ela, o Conselho de Ministros aprovou os estudos do Centro e autorizou um procedimento de qualificação internacional. A pré-qualificação é utilizada para selecionar candidatos que satisfaçam os critérios de capacidade; Não lhes atribui o projeto. As ofertas, em seguida, a escolha de um titular e a assinatura de um contrato, são etapas distintas.

A chamada oficial será o próximo marco

O 18 de Novembro apresenta novamente o concurso como um passo em frente. Não dá uma data firme, condições financeiras ou lista de candidatos. A fim de avaliar o âmbito da prospecção, os documentos processuais terão de especificar o que o parceiro terá de construir ou operar, a duração dos seus compromissos e a repartição dos custos com os agentes públicos. Estes elementos permitirão igualmente distinguir um pedido, um contrato e um investimento efectivamente realizado em Trípoli.

Arquivo foto: Tripoli porto em El Mina em 1934. Armée du Levant, Institut français du Proche-Orient, fonds Ifpo 22789, License Open 1.0. A fotografia não mostra o projeto atual.

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