Emissões globais de CO2: ligeiro declínio fóssil

O Global Carbon Budget lançado em 10 de novembro prevê uma redução de 0,4% nas emissões de CO2 fósseis em 2026. Esta estimativa permanece incerta e reflecte, em particular, o choque petrolífero causado pelo conflito iraniano, bem como o desenvolvimento de veículos solares, eólicos e eléctricos. O balanço total, que inclui alterações na utilização do solo, atingiria, no entanto, 43,3 mil milhões de toneladas. Os pesquisadores apontam que o progresso na transição energética ainda não garante uma redução sustentável das emissões globais.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

As emissões globais de CO2 provenientes de combustíveis fósseis poderiam cair 0,4 por cento em 2026, de acordo com o Orçamento Global de Carbono lançado na terça-feira, 10 de novembro. O desenvolvimento das energias renováveis e o choque petrolífero causado pela guerra no Irão explicam esta projecção. Mas as emissões humanas totais, incluindo as alterações do uso da terra, aumentariam ainda mais.

O balanço anual do Global Carbon Project estima as emissões fósseis em 38,2 bilhões de toneladas de CO2 este ano. Esta categoria inclui também processos industriais como a fabricação de cimento. Eles alcançaram 38,4 bilhões de toneladas em 2025. Esta última estimativa incorpora revisões aos dados disponíveis. Os cientistas confirmam assim um aumento de 1,2% no ano passado.

A diminuição prevista para 2026 permanece modesta e incerta. A faixa publicada varia de uma queda de 1,5% a um aumento de 0,6%. Inclui, portanto, uma quase estabilidade ou mesmo uma ligeira progressão. O valor central não é um resultado anual definitivo nem prova de uma mudança duradoura no curso.

Emissões globais de CO2: o peso do petróleo

O petróleo explica a maior parte do declínio esperado. As emissões de seu uso diminuiriam 1,9% em 2026. Os preços do gás natural diminuiriam 0,3%. Por outro lado, as emissões de carvão aumentariam 0,6%, absorvendo algumas dessas reduções.

Os pesquisadores ligam grande parte do movimento petrolífero aos distúrbios causados pelo conflito iraniano. As restrições de abastecimento e os preços mais elevados limitaram certas utilizações. Dificuldades na passagem pelo Estreito de Ormuz estão entre os fatores examinados.

Esta explicação abrange o ano inteiro e as utilizações da energia. Não descreve as alterações diárias dos preços do petróleo bruto. Nem permite que cada declínio nacional seja atribuído apenas ao conflito.

Um estudo complementar de Corinne Le Quéré, Universidade de East Anglia, distingue os efeitos duradouros da transição energética de choques temporários. Os autores estimam que o aumento de emissões evitado pelos veículos elétricos representa cerca de um quinto do declínio de petróleo esperado para este ano. Os preços e as restrições de abastecimento são mais importantes neste desenvolvimento imediato.

As emissões da aviação internacional e da navegação internacional cairiam 1%. Para a aviação, o abrandamento da actividade no Médio Oriente desempenha um papel importante. Estas são ainda projecções, não balanços.

Energia solar e eólica retarda a demanda

No entanto, a transição de energia tem um efeito mensurável. Os veículos solares, eólicos e elétricos compensariam cerca de dois terços das emissões adicionais do crescimento da demanda em 2026.

Pesquisadores calculam emissões « evitadas » comparando a situação observada com um cenário sem essas tecnologias. Neste cenário, os equipamentos fósseis forneceriam os mesmos serviços. Por conseguinte, este cálculo não corresponde ao CO2 retirado da atmosfera.

A energia solar e eólica evitaria 4,6 mil milhões de toneladas de CO2 em 2026, contra 4,1 mil milhões em 2025. A China representou cerca de metade do total do mundo evitado por estas duas fontes de electricidade no ano passado.

A renovação da frota ainda limita o efeito dos veículos elétricos. Pesquisadores estimam sua contribuição para 0,24 bilhões de toneladas de CO2 evitadas em 2026. A electricidade renovável continua a ser, de longe, a principal alavanca entre as tecnologias estudadas.

No entanto, o seu crescimento actual não é suficiente para garantir um declínio contínuo das emissões globais. Nos cenários analisados até 2028, essas tecnologias compensariam cerca de 64% a 79% do crescimento das emissões de outros fatores. Ainda é necessária maior aceleração, segundo os autores.

Um declínio previsto na China, um aumento na Índia

As trajetórias nacionais permanecem misturadas. O balanço prevê uma diminuição de 0,9% das emissões fósseis na China. Este país representou 32 por cento do total mundial em 2025. A projeção chinesa permanece cercada de incerteza significativa, variando de -2,6 a +0,8%.

Prevê-se que os Estados Unidos diminuam em 1,3%, a União Europeia em 1,5% e o Japão em 1%. Na Índia, as emissões aumentariam 4,4 por cento, especialmente em resultado do carvão. Estes números centrais não devem ser lidos como resultados finais.

O relatório regista igualmente um desenvolvimento a mais longo prazo. Quarenta países reduziram significativamente as suas emissões fósseis, aumentando o seu produto interno bruto entre 2016 e 2025. Eram vinte e dois na década anterior. Este progresso nacional ainda não conduziu a um declínio global sustentável.

Com a terra, o total continuaria a aumentar

O declínio fóssil projetado não resume o balanço global de carbono. Em 2026, as alterações na utilização do solo trariam mais 5,1 mil milhões de toneladas de CO2. Esta categoria inclui as emissões do desmatamento e alguns efeitos da gestão da terra, menos remoções correspondentes.

Pesquisadores relatam um aumento das emissões de turfa e degradação florestal no Sudeste Asiático. As condições mais secas associadas ao desenvolvimento de El Niño contribuem para esse desenvolvimento.

Ao acrescentar componentes fósseis e terrestres, as emissões humanas atingiriam 43,3 mil milhões de toneladas de CO2 este ano. Eles foram estimados em $42.8 bilhões em 2025. No entanto, a alta incerteza sobre o componente terrestre exige cautela na interpretação dessa diferença.

O relatório trata do CO2, nem todos os gases com efeito de estufa adicionados em equivalente CO2. Também distingue as emissões anuais da concentração atmosférica. Este último continuaria a aumentar para 427,7 partes por milhão em 2026, cerca de 54% mais do que no nível pré-industrial.

Um balanço ainda provisório

Coordenado por Pierre Friedlingstein da Universidade Exeter, o Orçamento Global de Carbono 2026 é publicado como uma pré-publicação científica. A sua avaliação por pares ainda está em curso. As projeções utilizam dados e estimativas de energia mensais disponíveis para o final do ano.

Os autores estimam o restante do orçamento de janeiro de 2027 em 150 bilhões de toneladas de CO2 para manter uma em duas chances de limitar o aquecimento a 1,5°C. Isto representa menos de quatro anos de emissões à taxa estimada para 2026. Esta equivalência, sujeita a uma elevada incerteza, não constitui uma data precisa de passagem do limiar. Os dados de fim de ano e as revisões subsequentes aperfeiçoarão ainda mais o balanço.

Foto da capa: Zuk Central, Líbano, 30 de maio de 2009. Imagem de arquivo de ilustração, sem qualquer indicação de seus programas atuais. © Mal apanhado,CC BY 3.0. Toda a foto preservada, vestido editorial Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews